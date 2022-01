El cantante boricua Luis Fonsi vende su catálogo musical a HarborView

Miami, 25 ene (EFE).- El artista puertorriqueño Luis Fonsi, autor del fenómeno mundial "Despacito", vendió su catálogo musical de más de dos décadas a HarbourView por una suma que no fue divulgada, informó este martes la compañía. "Estamos muy emocionados de adquirir el catálogo de ventas multi-platino del artista de renombre mundial", expresó en un comunicado Sherrese Clarke Soares, fundadora de la compañía, de origen jamaiquino. La transacción "une a un artista caribeño icónico con una nueva compañía formidable que comparte raíces caribeñas", señaló la empresa en un comunicado. El acuerdo se negoció rápidamente y se cerró en solo dos semanas, detalló HarbourView Equity Partners (HarbourView), una empresa global de gestión de activos alternativos. La firma recordó que Fonsi ha recibido siete títulos de Guinness World Records gracias a su canción "Despacito". El pasado 13 de enero el puertorriqueño celebró el quinto aniversario del lanzamiento del popular tema, cuyo video musical se convirtió en el más visto en la historia en YouTube porque "logró traspasar las barreras del idioma". HarbourView resaltó que Fonsi es "una de las principales figuras de la música latina de su generación con una exitosa carrera artística que abarca más de dos décadas". "Desde su álbum debut "Comenzaré" (1998) hasta su último álbum de estudio "Vida" (2019), Fonsi ha batido continuamente récords de ventas mientras lidera las listas", agregó. Destacó que se trata de "una adición fantástica a nuestra cartera existente de propiedad intelectual icónica". La compañía resaltó el "talento innegable y único" de Fonsi, así como sus extensas listas de éxitos radiales, que lo han convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música, además de haber podido romper barreras, traspasar fronteras y seducir a millones de personas en todo el mundo. "Los álbumes de Fonsi han alcanzado el estatus de oro, platino y diamante varias veces, y ha recibido algunos de los premios más prestigiosos de la industria", recalca el comunicado. El boricua ha recibido cinco premios Grammy Latino, cuatro nominaciones al Grammy, cinco premios Billboard, 12 Latin Billboard y 17 premios Juventud, entre otros. Durante los últimos 15 años, Fonsi además se ha desempeñado como portavoz de la campaña "Thanks and Giving" del hospital St. Jude. Asimismo, y desde el paso del huracán María en octubre de 2017, el cantante ha trabajado intensamente para ayudar al pueblo de Puerto Rico, tanto donando medicinas y productos de primera necesidad, como construyendo viviendas en la comunidad de La Perla a través de la Fundación Luis Fonsi, destacó HarborView.