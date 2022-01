El argentino López asegura que aportará voz de mando a los Xolos de Tijuana

Tijuana (México), 25 ene (EFE).- El defensa argentino Lisandro López aseguró este martes que llegó a los Xolos de Tijuana a aportar voz de mando y se declaró disponible para debutar con el equipo en el torneo Clausura del fútbol mexicano. "Mis compañeros me han recibido de la mejor manera, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en el club. Estoy muy contento, puedo aportarle experiencia, voz de mando y mi grano de arena para ayudar a cumplir sus objetivos", dijo el zaguero en su presentación. López es un defensor de personalidad con bastante camino recorrido en ligas de alto nivel como las de España, con el Getafe, e Italia, con el Inter de Milán, y debe ayudar mucho al Tijuana, que el próximo viernes visitará al Puebla en un partido pospuesto de la tercera jornada del Clausura. "Vengo a sudar, a aportar, me siento muy bien, llego en un momento lindo y bueno de mi carrera. Espero poder estar a la altura y ayudar", insistió. Los Xolos del técnico argentino Sebastián Méndez debutaron en el Clausura con una derrota por 2-0 con Cruz Azul, pero en su segundo encuentro vinieron de atrás para empatar 1-1 ante el poderoso León. El equipo ha anotado un gol y recibido tres, rendimiento que pretende mejorar a partir del viernes en casa del Puebla en un partido pendiente de la tercera jornada. "Tengo varios compañeros que jugaron en el club que me han hablado maravillas del club, por eso en ningún momento dudé en venir", agregó el zaguero. El Tijuana tiene en la defensa a jugadores de calidad como el colombiano Bryan Angulo, el uruguayo Yonathan Rak y los mexicanos Vladimir Lorona y Víctor Guzmán, a los cuales se sumará López, quien presente establecerse como titular. Después de visitar al Puebla, los Xolos jugarán en casa el próximo 5 de febrero ante los Pumas UNAM, en lo que debe ser el debut en casa de Lisandro López.