El 27 % de las películas aspirantes al Óscar están dirigidas por mujeres

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene (EFE).- De las 276 cintas estrenadas en 2021 que la Academia de Hollywood ha admitido como aspirantes al premio a la mejor película en los Óscar, solo el 27 % cuenta con una mujer en la dirección, según un estudio publicado este martes por el diario especializado The Wrap. En la edición anterior, ese porcentaje fue el mismo, aunque el galardón a la mejor película premió un largometraje dirigido por una mujer, "Nomadland", de Chloé Zhao, y la categoría contó con la presencia de otra cineasta, Emerald Fennell, por "Promising Young Woman". Fue la primera vez en los 93 años de los Óscar que dos directoras compitieron por el premio a la mejor dirección y a la mejor película. Pero el logro no ha supuesto que la representación femenina aumente este año, al menos en las películas que cumplen los requisitos de clasificación de los premios y, por tanto, son elegibles para recibir una nominación el próximo 8 de febrero, cuando la Academia anuncie sus candidatos. A lo largo de casi medio siglo de ediciones, solo cinco mujeres han recibido la nominación a la mejor dirección, siendo Zhao y Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") las únicas ganadoras. Por su parte, 276 películas compiten esta vez para ser nominadas al Óscar a la mejor película del año, lo que supone el menor registro de los últimos diez años debido a la pandemia de covid-19. Uno de los motivos que explica este importante descenso es que el periodo de elegibilidad para esta edición es de solo 10 meses, ya que el año pasado, cuando se aplazó la gala a finales de abril, también se amplió el plazo a las películas estrenadas en enero y febrero de 2021, que compitieron en los galardones del año pasado. Aun así, la Academia ha mantenido la modificación excepcional que hizo en su reglamento para admitir a concurso las películas que se hayan estrenado directamente por "streaming", sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas, imposibilitado por el coronavirus. Por su parte, la categoría de mejor película internacional cuenta este año con tres cintas en español preclasificadas en el primer corte: "El Buen Patrón" (España), "Noche de Fuego" (México) y "Plaza Catedral" (Panamá). Los Óscar se entregarán el 27 de marzo en el mítico Dolby Theatre de Hollywood con una ceremonia que espera regresar al formato tradicional.