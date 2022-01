Washington, 25 ene (EFE).- La Casa Blanca admitió este miércoles que las acciones que tomarán Estados Unidos y sus socios europeos ante una eventual invasión rusa de Ucrania no serán "idénticas", pero afirmó que serán "fuertes y severas" en todos los casos. Así lo expresó la secretaria de Prensa del Gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, al ser preguntada en su rueda de prensa diaria sobre la decisión de Alemania de no enviar armas a Ucrania. "La unidad no se da por sí sola. Requiere mucho trabajo. También significa que las acciones pueden no ser idénticas, pero estaremos unidos y las respuestas serán fuertes y severas", respondió Psaki. La portavoz del presidente, Joe Biden, aseveró que hay un "acuerdo" entre los socios de la OTAN, incluida Alemania, sobre el hecho de que "habrá graves consecuencias económicas" si Rusia invade Ucrania. Psaki añadió que el canciller alemán, Olaf Scholz, quien visitará Washington en febrero, "también se ha pronunciado sobre la severidad de la respuesta" a una posible ocupación rusa. Consultada sobre la postura de los países europeos que, a diferencia de Estados Unidos, no prevén una inminente invasión, Psaki respondió que "nadie puede meterse en la mente" del presidente ruso, Vladímir Putin. Pero recordó que Rusia ha desplegado 100.000 tropas en la frontera con Ucrania, que ha incrementado su "retórica bélica" y que estaría preparando un ataque de "bandera falsa" para justificar una eventual invasión del territorio ucraniano. Ese tipo de ataques son operaciones orquestadas de tal manera que se oculta su origen para poder culpar a otra parte. En este caso, Psaki se refería a las acusaciones de EE.UU. de que Rusia estaría organizando un falso ataque contra sus propias tropas para tener un pretexto para invadir o hacer una incursión en Ucrania. El Pentágono anunció el lunes que puso en "alerta elevada" a 8.500 soldados para un eventual despliegue en el este de Europa, mientras que Moscú organizó este martes ejercicios aéreos de envergadura en la península de Crimea, anexionada en 2014, y dos regiones próximas a Ucrania, la de Rostov y Krasnodar. EFE er/ssa/lll