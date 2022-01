EE.UU. alerta a 8.500 soldados para reforzar a OTAN en Ucrania

(Bloomberg) -- Estados Unidos puso a 8.500 soldados en alerta máxima para su despliegue para reforzar las fuerzas de la OTAN en Europa del Este en caso de ser necesario, a medida que las tropas rusas se acumulan en la frontera de Ucrania, de acuerdo con el Departamento de Defensa.

“Está muy claro que los rusos no tienen intención en este momento de reducir la escalada”, por lo que tiene sentido dar tiempo al personal militar estadounidense para que se prepare en caso de que la OTAN active su Fuerza de Respuesta a lo largo del flanco este de la alianza, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, este lunes en el Pentágono.

Kirby señaló en repetidas ocasiones que las tropas aún no se están desplegando y que no se enviarán a Ucrania. Dijo que “hay tiempo y espacio” para la diplomacia, pero que Rusia continúa aumentando su presencia a lo largo de su frontera con Ucrania y Bielorrusia, con más de 100.000 soldados.

La alerta de preparación indica que el presidente Joe Biden, quien consultó con sus asesores de seguridad nacional durante el fin de semana, estaría buscando enviar un mensaje militar más firme al presidente ruso, Vladimir Putin, a pesar de que su Administración ha dicho en repetidas ocasiones que la respuesta de EE.UU. a una invasión sería a través de estrictas sanciones económicas en lugar de enviar tropas a Ucrania. Rusia ha negado que tenga la intención de invadir.

Biden realizó lo que calificó como una “gran” llamada con los líderes europeos, incluido el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, al tiempo que las naciones occidentales trabajan para unificar su posición sobre Rusia. “Unanimidad total con todos los líderes europeos”, indicó Biden.

Por su parte, la oficina del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson dijo que la discusión de 80 minutos se centró en “la necesidad de tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance” para prevenir la agresión rusa. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron tiene la intención de hablar con Putin en los próximos días para presionar por una desescalada en la frontera con Ucrania, aunque no se ha fijado una fecha específica, según un asistente. Francia está buscando que Rusia reduzca su acumulación de tropas o bien, escuchar públicamente cuáles son las intenciones de Moscú, según la persona.

El domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. citó “la continua amenaza de una acción militar rusa” al ordenar el regreso de los familiares de los diplomáticos en su embajada en Kiev. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que la decisión había sido “prematura”, mientras que Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, señaló que el bloque no tenía aún planes de hacer lo mismo.

Los 8.500 soldados puestos en alerta tienen base en EE.UU. y formarían parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, si ese grupo se activa. Las fuerzas estadounidenses se sumarían a las importantes fuerzas estadounidenses con capacidad de combate que ya están basadas en Europa “para disuadir la agresión y mejorar la capacidad de la alianza para defender a los aliados y derrotar la agresión si es necesario”, dijo Kirby, portavoz del Pentágono.

La Fuerza de Respuesta de la OTAN cuenta con 40.000 efectivos provenientes de varias naciones.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a los periodistas el lunes que la alerta de preparación “se trata de defensa y disuasión”. Señaló que los rusos bien pueden quejarse de estos esfuerzos, pero que “es su agresión la que está provocando” la crisis.

