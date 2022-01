De Luisa dice ratifica confianza en que Martino llevará a México al Mundial

México, 25 ene (EFE).- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, manifestó este martes su apoyo al seleccionador Gerardo Martino, pero admitió que la continuidad en el cargo debe ganarse con trabajo y resultados, más que con garantías. "En la vida no hay garantías. Aquí hay que salir, trabajar y ganarse el trabajo y el resultado. Estoy muy confiado del trabajo del 'Tata' y convencido de que es la persona idónea para llevarnos a Catar y así lo seguiremos apoyando", dijo el directivo. El exseleccionador de Argentina y Paraguay llegó al banquillo de México en 2019. Su primer año como seleccionador fue positivo al ganar la Copa Oro y perder sólo un partido. En 2021 su crédito comenzó a reducirse al perder la final de la Copa Oro y quedar la Tri en el tercer lugar del octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial Catar. La selección mexicana perdió antes de terminar el año con Estados Unidos y Canadá. Ante el panorama, De Luisa ha pedido a la selección sumar por lo menos siete puntos en los próximos tres partidos de las eliminatorias. México visitará este jueves a Jamaica, recibirá el domingo a Costa Rica y el 2 de febrero a Panamá. "Pedir no empobrece. Así que me encantaría pedir tres victorias. La realidad es que en las fechas de septiembre y octubre conseguimos siete, así que si podemos conseguir siete o más, estaríamos contentos y enfilados a la calificación a Catar", añadió. El directivo refutó a Héctor Herrera, quien dijo a una radio local que la selección mexicana y sus hinchas viven un divorcio y dijo confiar en el apoyo popular en los siguientes partidos. EFE rcg/gb/hbr