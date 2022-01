Cuba inicia en enero proceso de aval ante OMS para dos vacunas anticovid

La Habana, 25 Ene 2022 (AFP) - Cuba informó el lunes que iniciará a finales de enero el proceso para obtener el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sus vacunas anticovid Soberana 02 y Soberana Plus, tras haber comenzado el procedimiento con su inmunizante Abdala. "La vacuna Abdala ya presentó su expediente. Nosotros tenemos que presentar dos expedientes por Soberana 02 y otro por Soberna Plus", dijo en conferencia de prensa Vicente Vérez, director del Instituto Finlay de Vacunas, el laboratorio que desarrolló las soberanas.El científico señaló que los laboratorios que desarrollan las vacunas cubanas cuentan con datos muy valiosos de primer nivel y "no tienen nada que envidiarle a los ensayos clínicos de ninguna multinacional".Sin embargo, "en términos de instalaciones productivas y el cumplimiento de altos estándares, de buenas prácticas de manufactura, hay cosas que tenemos que ir completando, que hay que ir ajustando", admitió, al señalar que el proceso para presentar el dossier ante la OMS es "largo, engorroso, complejo y costoso".La autoridad regulatoria cubana autorizó en julio pasado el uso de emergencia de Abdala, la primera de América Latina, con una efectividad del 92,28% contra el riesgo de contraer covid con síntomas. Mientras que en agosto avaló a Soberana 02 y Soberana Plus.Vérez señaló que la OMS también considera la consistencia del número de dosis producidas, un aspecto en el que la isla también está trabajando. Precisó que durante 2021 el país produjo 37 millones de dosis. Cuba, que presentó entre julio y octubre de año pasado su momento más crítico de contagios, hasta ahora ha vacunado con su esquema completo de tres dosis a 9,8 millones de los 11,2 millones de habitantes y más de cuatro millones cuentan con el refuerzo. Desde que se presentaron los primeros casos en marzo de 2020, se han contagiado de covid-19 102.521 personas y 8.367 fallecieron.Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas en los años 80, descubriendo la primera contra la meningitis B, y en la actualidad casi el 80% de las vacunas que incluye en su programa de inmunización son fabricadas en la isla.lp/atm -------------------------------------------------------------