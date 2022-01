Cömert: “Soy muy agresivo y me gusta tener el balón”

Valencia (España), 25 ene (EFE).- El central suizo Eray Cömert, cuyo fichaje por el Valencia se cerró este martes, se definió como un jugador “muy agresivo” pero también destacó que le gusta “tener el balón”. “Definitivamente soy un jugador agresivo que quiere ganar. Soy muy agresivo. Esas son mis cualidades”, señaló en declaraciones facilitadas por el club en las que aseguró que su fichaje es “un sueño hecho realidad”. “Sé que es un gran paso, pero conozco mis cualidades y sé que aquí también puedo mejorar, dando el salto a LaLiga. Estoy muy feliz y tengo muchas ganas de jugar, de demostrarle a la afición lo que puedo hacer en el campo”, destacó. El internacional suizo dijo que tiene también “la personalidad para motivar a otros jugadores”. “Fui un líder en Basilea y mi personalidad es empujar a todos a dar el 100% cada vez. Creo que también, con mi experiencia, puedo animar al equipo. De verdad lo creo”, añadió. El defensa se reencontrará con el paraguayo Omar Alderete, con el que formó pareja de centrales en el Basilea. “Tuvimos una muy buena conexión, dentro y fuera del campo. También hemos estado hablando en los últimos días y me ha contado muchas cosas. Él está muy contento de que yo venga al Valencia para poder jugar juntos de nuevo y yo también estoy feliz de volver a jugar con Omar”, apuntó. Del estilo del técnico José Bordalás, dijo ser consciente de que apuesta por un juego “muy agresivo” y que “espera que los jugadores ganen los duelos aéreos y que luchen como un equipo”. “Nos enfrentamos en la Europa League al Getafe y no fueron dos partidos fáciles contra él: un empate en España y una victoria en casa. Omar y yo hicimos dos grandes partidos y ahora estoy feliz de tener a ese entrenador de nuestro lado”, señaló. Cömert explicó que cuando su representante le habló del interés del Valencia, con el que ha firmado un contrato hasta 2026, no se lo podía creer “porque es un equipo muy grande en una gran liga”. “Fue un momento increíble para mí. Cuando lo escuché, enseguida dije: ‘Quiero ir al Valencia y quiero jugar en ese club’. Este era mi objetivo y ahora estoy aquí. Estoy muy emocionado de estar aquí y también estoy muy orgulloso”, concluyó. EFE 1010146 nhp/cta/ism