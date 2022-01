Ciclista Egan Bernal será operado tras accidente en entrenamiento en Colombia

Actualiza con parte de la clínica sobre cirugía ///Bogotá, 24 Ene 2022 (AFP) - El colombiano Egan Bernal, único latinoamericano en ganar el Tour de Francia y actual campeón del Giro de Italia, será operado tras sufrir un aparatoso accidente durante un entrenamiento cerca de Bogotá, según un parte médico divulgado este lunes. El pedalista de 25 años, que más temprano chocó contra la parte trasera de un autobús detenido, "debe ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas por presentar un politraumatismo", detalló en un comunicado la Clínica Universidad de la Sabana, donde es atendido.Bernal sufrió lesiones en el cuello, tórax y piernas. "Por el momento presenta estabilidad hemodinámica", agregó el centro médico, sin dar más detalles sobre la intervención a la que será sometido.Ineos, la escuadra británica para la que corre el colombiano, aseguró en un principio que el ciclista se encontraba "estable" y "consciente" tras el accidente ocurrido en el municipio de Gachancipá, a unos 30 kilómetros de Bogotá. Bernal iba en su bicicleta cuando chocó con la parte trasera de un vehículo que realizó una parada, según la Policía de tránsito.Imágenes difundidas por medios locales muestran al vencedor de la grande boucle de 2019 inmóvil en el suelo rodeado de varios compañeros de equipo.El capo de Ineos preparaba en su país la temporada 2022, en la que buscará recuperar el maillot amarillo del Tour. Sin embargo, su participación en la prueba que arrancará en julio quedó en suspenso. El latinoamericano más exitoso en la historia del ciclismo ha recibido una cascada de mensajes solidarios. "Le deseamos una pronta recuperación (...) confiamos en que evolucione satisfactoriamente su estado de salud y pueda seguir cosechando triunfos, expresó en Twitter el presidente de Colombia, Iván Duque. Días antes, Bernal había publicado en sus redes sociales un video de un automóvil que estuvo cerca de chocar contra él y sus compañeros durante un entrenamiento en su país, lamentando la imprudencia del motorista. - Volver a Francia - El llamado "niño maravilla" del ciclismo colombiano renovó hace poco su vinculo con el Ineos hasta finales de 2026, luego de una temporada 2021 con el triunfo en el Giro de Italia y la sexta casilla de la Vuelta a España . Su principal objetivo para el 2022 es el Tour de Francia, al que no se presenta desde 2020, cuando iba tras la defensa del título y tuvo que abandonar por fuertes dolores en la espalda. "Tengo la impresión de que hace tiempo que no he estado en el Tour. Estoy verdaderamente entusiasmado por volver, llegando bien preparado", anticipó Bernal tras anunciar la extensión de sus contrato.En su ausencia, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se alzó con dos campeonatos consecutivos de la carrera más importante del calendario ciclístico. El regreso de Bernal a las carreteras francesas puede marcar el esperado mano a mano entre el esloveno y el colombiano, considerados como los nuevos fenómenos del ciclismo. El Tour de Francia-2022 empezará el 1 de julio con una etapa de contrarreloj individual en Copenhague y finalizará 24 del mismo mes en los Campos Eliseos de París.jss/vel/ol -------------------------------------------------------------