Castillo promete a pescadores que Repsol cumplirá responsabilidad por derrame

Lima, 24 ene (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió este lunes a los pescadores afectados por el derrame de petróleo en la costa central del país que el Gobierno hará que la empresa española Repsol cumpla con sus responsabilidades en el desastre ecológico. "Desde el Gobierno llamo a esta empresa responsable y vamos a hacer que cumpla con sus responsabilidades penales, civiles y administrativas, porque de esto se trata", declaró el mandatario en una reunión con asociaciones de pescadores en el muelle del distrito de Chorrillos, en Lima. Castillo añadió que "no es la primera vez que Repsol hace esto con el país", en referencia a otro derrame de crudo en la playa Cavero, afectada también en esta oportunidad, ocurrido en 2013. El jefe de Estado dijo que le duele la contaminación sufrida por el mar y las playas con este vertido de crudo, al criticar "cómo se hace lo que se quiere y al final no se dice nada". En ese sentido, Castillo anunció que en el próximo Consejo de Ministros le pedirá al titular de Economía que busque más recursos económicos para darle mayores oportunidades a los pescadores artesanales, que han dejado de salir al mar desde que se produjo el derrame el pasado 15 de enero. En el encuentro con el mandatario participaron el titular de la asociación José Olaya Balandra de pescadores artesanales de Chorrillos, Ricardo Laos, y el secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, Alejandro Bravo, además de representantes de gremios de las playas de Ancón y Pucusana. El pasado 15 de enero se produjo un derrame de crudo en el mar de un buque que descargaba petróleo en las tuberías de la refinería de La Pampilla, que opera Repsol y que con el paso de los días se ha extendido a más de 1,8 kilómetros cuadrados de costa y 7,1 kilómetros cuadrados de mar. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que el derrame ya afecta un nuevo sector de la Reserva Nacional del sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, pues se trata de Punta Salinas, en la provincia de Huaura. A su vez, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declaró este lunes que el Ejecutivo evalúa temas legales y las sanciones e infracciones que ha cometido presuntamente Repsol en el derrame de crudo en el mar, antes que decidir si se suspende su licencia de operación. "Todavía no podemos decir si se va a suspender una licencia, pues eso va a depender mucho sobre la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los cuales está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones están cometiendo", declaró Vásquez a RPP Noticias. Este lunes, Repsol informó que había retirado 9.000 metros cúbicos de arena afectada por el derrame de crudo y que actualmente cuenta con más de 2.000 personas trabajando en la limpieza del mar y el litoral de Lima y la vecina provincia del Callao.