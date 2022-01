Casemiro asegura que Brasil será fuerte y exigente para Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 25 ene (EFE).- Brasil será fuerte y exigente contra Ecuador, porque, según el centrocampista del Real Madrid Casemiro, esta selección encara de la misma forma los partidos amistosos y los oficiales. Ecuador recibirá a Brasil el próximo jueves en Quito por la decimoquinta fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022. Con Brasil, clasificado de forma anticipada e invicta al Mundial, Casemiro aseguró que "muchos creen que llegaremos al partido contra Ecuador con mucha tranquilidad, pero cuando se trata de nuestra selección no es así, pues el trabajo tiene que ser fuerte y exigente". Y añadió: "Sabemos que Ecuador está muy bien, es tercero y cerca de clasificarse a la Copa del Mundo, se trata de un equipo de mucho respeto, sabemos de la dificultad que representa jugar acá, más aun si ellos también se quieren clasificar". También indicó que la clasificación al Mundial no distraerá al trabajo que viene cumpliendo su equipo durante las eliminatorias, porque la intención será continuar mejorando como equipo. "Esto es de partido a partido, y el siguiente será contra Ecuador, porque lo principal será continuar mejorando como equipo lo que servirá para la participación de la selección en la Copa del Mundo", aseveró. El jugador del Real Madrid de España insistió en que la propuesta de Brasil de visitante, el jueves venidero, será exigente como siempre, porque de Brasil siempre se espera lo mejor. Resaltó también la adaptación que alcanzó el atacante Vinicius Jr con el equipo merengue, gracias a su perseverancia y dedicación y que es lo mismo que está haciendo actualmente con la selección. "La adaptación de Vinicius a la selección es una aspiración importante, tal como lo hace en el Real Madrid, pues para mí es un privilegio estar jugando junto a él, porque lo he visto crecer tras su período de adaptación y aprendizaje", señaló. Casemiro dijo que pasa por su cabeza, como una película, la trayectoria de la selección desde el primer partido de las eliminatorias, cuando se salía de momentos difíciles, aunque luego mejoró la situación hasta llegar muy bien a la Copa América. "Llegamos muy bien a la Copa América donde pasaron cosas bobas, se llegó hasta la final y, si bien, se perdió, de las derrotas también se aprende, y el equipo está muy unido y mejorando siempre", expresó. Brasil entrenará este martes en el estadio Olímpico "Atahualpa", de Quito, el antiguo reducto de la selección en eliminatorias, donde la canarinha vivió momentos disímiles, pues perdió (1-0) en la eliminatorias de Japón y Corea de 2002 y (1-0) en las de Alemania 2006; empató (1-1) en las de Sudáfrica 2010 y ganó (0-3) en las de Rusia 2018. El partido del próximo jueves se disputará en el estadio "Rodrigo Paz Delgado", de propiedad de Liga de Quito, donde Ecuador ha cumplido la mayoría de los encuentros de la actual eliminatoria.