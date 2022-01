Brasil y Argentina con la vida resuelta y los demás necesitan apurar el paso

Redacción Deportes, 25 ene (EFE).- Sin Neymar y sin Lionel Messi el balón volverá a rodar después de 72 días cuando se dispute entre el jueves y el viernes la decimoquinta de las dieciocho jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial, en las que Brasil y Argentina ya aseguraron su pasaje a Catar. La Canarinha, líder absoluta con 35 puntos, y la Albiceleste, segunda con 29, tienen la vida resuelta de cara a las últimas cuatro fechas, pese a que tienen un partido menos que el resto de los ocho rivales. Aún así, Neymar y Messi contribuyeron con goles y asistencias a la clasificación anticipada de sus selecciones al Mundial que se jugará al final del año. Ecuador buscará emular a brasileños y argentinos en esta doble jornada. Colombia y Perú se batirán por todo o nada en pos del cuarto puesto, mientras que Chile, Uruguay y Bolivia siguen al acecho. Paraguay y Venezuela se aferran a un milagro, que también se da en el fútbol. 1. Ecuador quiere sellar su visado con un triunfo sobre Brasil Brasil visitará este jueves a Ecuador sin Neymar, quien no ve acción desde que se lesionó el tobillo en noviembre pasado y no fue convocado por Tite. El 10 del PSG está enfocado en su recuperación y se quedó en Francia, pero la Canarinha contará con nombres como los de Dani Alves, Casemiro, Philippe Coutinho, Lucas Paquetá, Raphinha y Vinicius Junior para afrontar el duelo con la Tri el jueves, y contra Paraguay el 1 de febrero. Ecuador, por su parte, recuperó al portero Alexander Domínguez, al defensa Robert Arboleda y a los goleadores Enner Valencia y Michael Estrada, quienes superaron los contagios de covid-19. Pero el lunes recibió el anuncio de las autoridades sanitarias de que la selección no podrá llevar público al estadio por el aumento de los casos de contagio de la covid-19 en el país. La Tri es tercera con 23 puntos, seis más que sus inmediatos perseguidores, Colombia y Perú, por lo que su objetivo de asegurar el cupo al Mundial podría concretarse con la obtención de cuatro enteros en esta doble fecha según el argentino Gustavo Alfaro. Ecuador recibirá a Brasil el jueves en el estadio Rodrigo Paz de Quito, y el 1 de febrero visitará a Perú. Alfaro buscará como técnico su primera clasificación a un Mundial y Ecuador intentará hacerlo por cuarta ocasión. 2. Paraguay examina a Uruguay, que estrena a Diego Alonso Sin los hermanos Óscar y Ángel Romero, que siguen sin equipo, y sin Celso Ortiz, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra, Paraguay recibirá a una Uruguay que estrenará como seleccionador a Diego Alonso. Ambos equipos están en crisis tras cinco partidos sin ganar y fuera de los puestos que dan cupo a Catar. La Albirroja de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Uruguay el día 27 y luego visitará a Brasil el 1 de febrero. Es penúltima con 13 puntos. Uruguay, ahora con la conducción de Alonso, que reemplazó a Óscar Tabárez, tendrá siete novedades para enfrentar a Paraguay y Venezuela. Sebastián Sosa, Guillermo de Amores, Leandro Cabrera, Mathías Olivera, Facundo Pellistri, Diego Rossi y Nicolás López son las nuevas caras de la Celeste. A ellos se les sumarán los experimentados Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, José María Giménez y Martín Cáceres. Uruguay es séptimo con 16 puntos. 3. Chile, a escalar ante una Argentina sin Messi En los más de 2.200 metros de altitud de Calama, Chile y Argentina se medirán con las ausencias de Arturo Vidal, por parte de la Roja, y de Lionel Messi, por la Albiceleste. Vidal está suspendido por la expulsión que recibió en el partido con Ecuador. Pero el seleccionador Martín Lasarte contará con Ben Brereton, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Erick Pulgar y Gary Medel. Sin Messi, que se quedó en Francia con el PSG tras recuperarse del coronavirus, Argentina se alista para jugar ante Chile y Colombia. Es la primera vez que el capitán no es llamado para partidos de las eliminatorias. Argentina está clasificada al Mundial y es segunda con 29 puntos, mientras que Chile es sexto con 16 enteros. 4. Colombia-Perú, duelo de alto voltaje Colombia, cuarta con 17 puntos, recibirá este jueves en Barranquilla a Perú, quinta con las mismas unidades en un duelo de alto voltaje. Dos rivales directos se verán las caras, con los locales guiados por James Rodríguez y Radamel Falcao García, de los que el técnico Reinaldo Rueda echó mano para buscar un triunfo después de cinco partidos sin ganar y sin anotar gol. Colombia quiere asegurar la victoria en casa para seguir dentro de los cuatro equipos que van directamente a Catar y después visitar el 1 de febrero a Argentina. Reforzarán a Colombia Yáser Asprilla, del Envigado, un volante de 18 años que se ganó el cupo por lo que hizo en el amistoso con Honduras, y los delanteros Harold Preciado (Deportivo Cali) y Miguel Ángel Borja (Junior). El creativo Juan Fernando Quintero (River Plate) no estará por lesión y también son bajas Luis Fernando Muriel y Jefferson Lerma, quienes fueron desconvocados por covid-19 y reemplazados por el centrocampista Víctor Cantillo, de Corinthians; y el atacante Luis Suárez, del Granada español. Con las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán pero con la presencia del delantero Santiago Ormeño, Perú está lista para enfrentar a Colombia y Ecuador y llena de confianza después de lograr dos triunfos al hilo. Otros de los ausentes serán Christian Ramos, Anderson Santamaría y Raúl Ruidíaz. 5. Venezuela, a ganar en debut de Pekerman ante Bolivia En el primer partido que dirigirá al mando de Venezuela, el argentino José Pekerman contará contra Bolivia con Wuilker Faríñez, Yeferson Soteldo, Tomás Rincón, Salomón Rondón y Josef Martínez. Bolivia, plagada de bajas por la covid-19, tendrá al goleador de las eliminatorias, Marcelo Martins Moreno, el próximo 28 de enero en el estadio Agustín Tovar de Barinas. Posteriormente, la Vinotinto visitará a Uruguay el 1 de febrero. Venezuela es colista con 7 puntos y la Verde es octava con 15 y recibirá en La Paz el 1 de febrero a Chile por la decimosexta fecha. - Partidos de la decimoquinta jornada: 27.01 Ecuador - Brasil 27.01 Paraguay - Uruguay 27.01 Chile - Argentina 28.01 Colombia - Perú 28.01 Venezuela - Bolivia Claudia Aguilar Ramírez