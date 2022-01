Blanco insiste: la candidatura para los JJOO 2030 requiere unidad, diálogo y respeto

Zaragoza, 25 ene (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha insistido en Zaragoza en que los Pirineos "van a tener" Juegos Olímpicos de Invierno y si se quiere ganar ese partido es necesario seguir "unas normas y una equipación": unidad, diálogo y respeto a todos los que forman la candidatura", porque "ningún territorio predomina sobre otro". Blanco se ha reunido este martes en la capital aragonesa con el presidente de Aragón, Javier Lambán, para abordar la organización de la candidatura olímpica a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 entre Aragón y Cataluña y ha reiterado que el COE trabaja desde hace tres años en "una candidatura de país", en la que "no sólo están Cataluña y Aragón, sino también el Gobierno de España", y se presenta "desde un punto de igualdad, nadie predomina sobre nadie". Una filosofía en la que ha ahondado, al igual que el presidente Lambán, quien ha incidido en que existen opciones de organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 "en pie de igualdad y liderados por el COE", después de que la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, abogara por que Aragón tenga un papel de colaborador en algunas disciplinas deportivas. A este respecto, Blanco ha apuntado que habló con Vilagrà tras estas declaraciones y le recordó que es una candidatura "técnica", en la que "no puede haber predominio de nadie sobre los demás", un asunto que está "aclarado" y que confía en dejar "tranquilamente terminado" en la reunión que mantendrá con la consejera catalana este miércoles. "No hay predominio de un territorio sobre otro y tenemos que presentar la mejor candidatura técnica, basada en el respeto y el diálogo, porque si cada uno va por un lado no tendremos nada que hacer", ha recalcado Blanco, quien cree que es un error "no dar imagen de unidad" en la candidatura para enfrentarse al resto de opciones. En la comisión técnica, cuyo trabajo prevé que esté finalizado a finales de marzo o principios de abril, están representados el Gobierno central, el COE, el Gobierno de Aragón y la Generalitat, con tres miembros cada uno coordinados por él mismo, y los tres catalanes realizan aportaciones "única y exclusivamente técnicas, como los de Aragón", ha respondido Blanco a las preguntas de la prensa. Cuando esté concluido este trabajo técnico se hará una presentación ante el COI "con los presidentes de España, Cataluña, Aragón y del COE" y se creará una comisión de infraestructuras y otra política que decidirá el nombre de la candidatura porque "hasta ahora hablamos de Juegos de Invierno Pirineos y de ninguna cosa más", ha insistido. "Tenemos que encontrar el nombre en el que todos nos encontremos cómodos", ha ahondado. Lambán, por su parte, ha conocido en la rueda de prensa que el presidente catalán, Pere Aragonés, con el que tenía previsto reunirse esta semana para abordar la celebración de esta candidatura, se ha confinado por el positivo de un familiar en coronavirus y, en función de las pruebas, se determinará su agenda en los próximos días. "España tiene la posibilidad real de organizar los Juegos Olímpicos de 2030, liderados por el COE y con la participación de los gobiernos de Cataluña y Aragón", señaló. Aragón tiene "mucho que aportar", instalaciones, montaña, nieve y la "experiencia sólida" de las Universiadas de Invierno de Jaca o la candidatura con el nombre de este ciudad oscense, que está "a disposición de esta candidatura" que se trata de "armar" y que debe ser "en pie de igualdad", destacó.