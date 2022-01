Asunción, 25 ene (EFE).- El seleccionador de fútbol de Paraguay, el argentino Guillermo Barros Schelotto, destacó este martes que la Albirroja debe "demostrar su carácter" ante Uruguay, su próximo rival en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, y que eso "está por encima de cualquier táctica". En una rueda de prensa virtual, en la que 'el Melli' compareció junto a los internacionales Julio Enciso y Matías Rojas. El técnico afirmó que aún sigue analizando los posibles esquemas de juego contra la selección que dirige Diego Alonso, pero que lo que más le importa "es la actitud y la personalidad" de sus hombres en el campo. "Imponer nuestro juego contra Uruguay, dominar la situación, que es difícil. Jugamos contra un rival que está arriba en Mundiales, en Copa América, pero jugamos en nuestra casa y la importancia de los tres puntos es mayor. Quiero un equipo que se imponga a la situación", indicó Barros Schelotto. El técnico de la Albirroja resaltó de su oponente que "tiene jugadores con mucha calidad y jerarquía que se pueden acoplar al momento actual de Uruguay", entre los que destacó a los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani, que llevan una década, dijo, "imponiéndose como goleadores en Europa". "Pero más allá de la necesidad de Uruguay, nosotros nos tenemos que imponer y manejar el partido según nuestras necesidades, que es ganar", insistió. Barros Schelotto reconoció que "sin duda" es complicado el panorama de Paraguay, penúltima en la tabla, pero expresó su confianza en "la personalidad del jugador paraguayo y que pueda imponerse a Uruguay", al tiempo que recordó que la Albirroja también depende de otros resultados. El que fuera delantero del Boca Juniors entre 1997 y 2007 no quiso analizar las bajas con las que la Albirroja afronta la doble fecha mundialista, ya que, indicó, parte de su trabajo significa "estar preparado para estos cambios repentinos". No obstante, comentó la ausencia de Celso Ortiz, del que apuntó que "no estaba al cien por cien" y prefirió, tras hablar con él, dejarlo fuera de esta convocatoria. "Todo jugador que venga a Paraguay debe estar al cien por cien", acotó. Paraguay ocupa la penúltima posición, con 13 puntos, a solo tres de su próximo rival, Uruguay, que es séptima (16), igualada con Chile aunque con peor balance goleador. El duelo entre la Albirroja y la Celeste tendrá lugar este jueves en Asunción, después, Paraguay viajará a Brasil, líder de la clasificación, mientras que Uruguay recibirá en Montevideo a Venezuela, la selección colista de la competición.