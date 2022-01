Barba Higuera recibe un prestigioso premio de literatura infantil

Washington, 25 ene (EFE).- La novela "The Last Cuentista" (La última cuentista) de la escritora de libros para niños Donna Barba Higuera recibió este lunes la Medalla Newbery 2022 al libro más distinguido del año, uno de los premios más prestigiosos en la literatura infantil en los Estados Unidos. Higuera, criada en California, recibió ya en su debut en 2021 con la novela "Lupe, Wong Won't Dance" el Premio Pura Belpré y el galardón anual Pacific Northwest Book Award. "La última cuentista", publicada por Levine Querido, es la historia de Petra Peña, de 12 años de edad, elegida con su familia para escapar de la Tierra cuando el cometa Halley se aproxima a una colisión. Puesta con otros niños en animación suspendida para una travesía de 370 años, Petra y los niños se despiertan. Todos, excepto Petra, han perdido la memoria y la protagonista pasa a ser la única portadora de las historias, ahora prohibidas, de la Tierra y del folclore mexicano de su abuela a una humanidad cambiante. Además de su labor como escritora, Barba Higuera trabaja en el cuidado de la salud y su novela premiada surgió de un ejercicio en torno al cuento de hadas "La princesa y el guisante" del escritor danés Hans Christian Andersen. La historia "ciertamente toma rumbo hacia el extremo tenebroso de la ficción para alumnos de la escuela intermedia", escribió en su crítica para The New York Times, la autora Take Keller. "Incluida la ´purga' de los adultos, y la destrucción de nuestro planeta entero". Pero, añadió Keller, "'La última cuentista' no se queda en las tinieblas y prefiere dar a sus lectores una dosis saludable de esperanza, asombro y acción que incita a pasar las páginas". Según la empresa editorial, Barba Higuera, "creció evadiendo los molestos polvos en los campos de petróleo del centro de California". "Ha pasado toda su vida mezclando fábulas con sus experiencias para crear historias que llenan su imaginación. Ahora los combina escribiendo libros para niños y jóvenes", agrega la nota. Ahora, la escritora vive en el estado de Washington con su esposo, cuatro hijos, tres perros y dos ranas. EFE jab/abm