Australia descarta participar en potencial despliegue militar en Ucrania

Sídney (Australia), 25 ene (EFE).- El Gobierno australiano descartó este martes participar en un potencial despliegue militar en el este de Europa ante la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania, dado que sus aliados no se lo han solicitado. "La implicación militar no es algo que Australia esté dispuesta a ofrecer", dijo la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, a periodistas en la ciudad de Newcastle, a unos 120 kilómetros de Sídney. Sus declaraciones se dan después de que el lunes Estados Unidos y la OTAN pusieran en estado de alerta a miles de soldados y la Alianza Atlántica enviara barcos y aviones de combate adicionales en Europa oriental para reforzar la disuasión y defensa aliada, mientras que Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania. En la misma línea de Payne, el ministro australiano de Defensa, Peter Dutton, subrayó que su país no formará parte de una respuesta militar en Ucrania, a pesar de que Rusia es "obvia en su intención, al amasar tropas en la frontera", según dijo a la cadena de la televisión por cable australiana Sky News. El ministro de Australia, país que firmó en septiembre un pacto de defensa con Washington y Londres para plantar cara a China en la región del Indopacífico, manifestó que "no hemos recibido una solicitud (de ayuda militar) ni esperamos recibir una" por parte de sus aliados occidentales. "Actualmente tenemos muchos asuntos en el Indopacífico", remarcó Dutton, al agregar que ya "los británicos y los Estados Unidos en particular, así como la UE, han proporcionado apoyo a Ucrania, la llamada ayuda letal, esos países están más cerca o tienen un interés en las circunstancias que se desarrollan". Australia siguió los pasos de Estados Unidos y Reino Unido al ordenar el lunes la evacuación de los familiares del personal de su embajada en Kiev y recomendar no viajar al país ante la amenaza de una invasión por parte Rusia.