Ciudad de México, 25 ene (EFE).- América Móvil, el gigante mexicano de las telecomunicaciones, rechazó este martes "las preocupaciones erróneas" que expresó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) por su posible ingreso a la televisión de paga mexicana. "El USTR ha promovido la convergencia en Estados Unidos, todos en Estados Unidos tienen todos los servicios, entonces no entendemos cuál es su preocupación, los iremos a buscar para platicar con ellos y que tengan los argumentos también de nuestro lado”, declaró el director general de la compañía, Daniel Hajj. Los directivos de América Móvil ofrecieron una conferencia después de que trascendió en la prensa que el USTR expresó a la Secretaría de Economía de México y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) su "preocupación" por la posible entrada de Claro TV al mercado mexicano. Aun así, a pregunta de Efe, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de la empresa, negó que estas inquietudes preocupen a América Móvil. “Nos sorprende más que nos preocupa, pero sí creemos que es una oportunidad para poder sentarnos con ellos y hablar de todo esto”, comentó Slim Domit. América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, ha buscado por años ser proveedor de televisión por cable en México, pero tras la reforma de telecomunicaciones de 2013 es considerado "agente preponderante" del mercado, por lo que está bajo una "regulación asimétrica" para garantizar la competencia. Los directivos expresaron que "tan pronto como reciban la concesión" podrían iniciar a ofrecer el servicio, que implicaría una inversión adicional de 8.000 millones de pesos (casi 390 millones de dólares). Las preocupaciones de Estados Unidos ocurren mientras el IFT, el regulador autónomo del sector en México, se alista a discutir el asunto este miércoles. “El regulador ha mostrado mucha autonomía, ha mostrado mucha independencia en sus decisiones, creo que esto da la oportunidad para dar más información”, confió Slim Domit. Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, afirmó que la empresa presentó desde hace tres años la solicitud de ingresar a la televisión de paga "cumpliendo todos los requisitos de la ley". Y negó que su entrada a este mercado viole el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde julio de 2020. “Quien crea que esto viola el tratado de libre comercio no ha leído el tratado de libre comercio o no tiene toda la información completa porque es muy claro: promueve la inversión, la cobertura y la competencia”, sostuvo Cantú. Slim Domit negó haber tenido contacto, hasta ahora, con funcionarios del USTR o con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Pese a que no opera en México en este sector, América Móvil ya es el mayor proveedor de televisión de paga de Latinoamérica, con Claro TV. La empresa reportó beneficios por 60.437 millones de pesos (más de 2.900 millones de dólares) en los primeros 9 meses de 2021. EFE ppc/mqb/jrh (foto)