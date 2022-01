Alemania se convierte en mayor donante de fondo contra la exclusión educativa

Ginebra, 25 ene (EFE).- Alemania se ha convertido en el mayor donante de un fondo gestionado por Naciones Unidas bajo el lema "La educación no puede esperar" y que se centra en mantener la continuidad de la enseñanza para niños que viven en contextos de conflictos armados, que son víctimas de desastres o que han sufrido la interrupción de su escolarización debido a la pandemia, anunció hoy la responsable de este proyecto, Yasmine Sherif. Se estima que al menos 128 millones de niños que deberían estar escolarizados no lo están por alguna de esas razones. De ellos, unos 60 han quedado en esta situación como resultado directo de la crisis sanitaria mundial provocada por la covid-19. Sherif detalló que el Gobierno alemán ha contribuido esta semana con 200 millones de euros, que se suman a los 180 millones con los que ya había colaborado anteriormente. Este fondo ofrece recursos para que organismos especializados de la ONU (como Unicef, Unesco o el Fondo Mundial de Alimentos) y oenegés locales cumplan su misión en favor de la educación de los niños. En concreto, la financiación que canaliza ha hecho posible que unos 30 millones de niños afectados en los últimos dos años por la pandemia se beneficien de una manera u otra, sea a través de programas de apoyo psicológico y social, de comidas o de material escolar, así como de servicios de seguridad alrededor de los centros educativos en zonas de peligro. En Latinoamérica, niños de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela han recibido asistencia relacionada con la covid-19 de este fondo. Desde su creación en 2016, el fondo ha hecho posible que un total de 4,6 millones de niños adicionales reciban ayuda educativa, de los cuales el 34 % eran refugiados, el 15 % desplazados, mientras que el resto correspondía a otras categorías de niños que, sin esta asistencia, habrían quedado totalmente excluidos de la educación. El fondo "La educación no puede esperar" también ha ofrecido medios tecnológicos para fines educativos en lugares donde éstos pueden ser utilizados, así como formación para profesores y material pedagógico, precisó Sherif. Entre los países donde este fondo aporta asistencia están algunos de los más pobres del mundo o en conflictos prolongados, como Yemen, Siria, Afganistán, además de varios países en Africa y comunidades específicas que sufren persecución , como los rohinyás en Birmania. Al comentar la donación de Alemania, la embajadora de este país ante la ONU en Ginebra, Katherina Stasch, señaló que la pandemia amenaza gravemente los progresos en el acceso a la educación, ya que muchos de los niños que quedaron fuera del sistema educativo todavía no han podido retornar. A esta preocupación se suma la relacionada con el cambio climático, que se teme sea otro factor que afectará la escolarización de los niños. EFE is/fpa