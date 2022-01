Zelenski pide unidad a la UE para proteger a Ucrania de la amenaza rusa

Kiev, 24 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, unidad a los países miembros de la Unión Europea (UE) para proteger la soberanía y la integridad territorial del país. "Volodímir Zelenski señaló que es importante para Ucrania preservar la unidad de todos los Estados miembros de la UE para proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado. Ucrania no sucumbirá a las provocaciones, sino que mantendrá la calma y la resistencia junto con sus socios", señaló la Presidencia ucraniana en un comunicado. El mandatario hizo esta observación en una conversación telefónica con Michel que giró en torno a la coordinación de los esfuerzos para lograr una reducción de la tensión en torno a Ucrania por el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con el país vecino para, según Occidente, atacarlo en cualquier momento. En los últimos días Ucrania se ha mostrado especialmente molesta con comentarios procedentes de Alemania, donde el domingo el jefe de la Marina dimitió tras unas controvertidas declaraciones sobre el conflicto ruso-ucraniano y el primer ministro de Baviera, Markus Söder, enfatizó la importancia de que llegue el gas ruso a Alemania. Durante un acto organizado por un instituto de expertos en la India, Schönbach dijo entre otros declaraciones que "la península de Crimea se fue y ya no volverá", calificó de "absurdo" que Rusia quiera apropiarse de partes de Ucrania y aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, lo único que quiere es "respeto de igual a igual". "Y, por Dios, no cuesta casi nada, no cuesta nada mostrarle respeto a alguien. Si se me preguntara a mí, es fácil darle el respeto que exige y que, probablemente, también merezca", agregó. Söder a su vez dijo en una entrevista que incluso durante la Guerra Fría no se cortaron los vínculos energéticos entre la Unión Soviética y Alemania y que cancelar el gasoducto ruso Nord Stream 2 afectaría a Alemania. También dijo que Rusia es un socio difícil, "pero no el enemigo de Europa". Zelenski y Michel abordaron en su llamada telefónica los preparativos de la UE sobre un "amplio paquete de sanciones económicas, políticas y de seguridad preventivas que pudieran frenar una mayor escalada", siempre según Kiev. El mandatario ucraniano insiste en la necesidad de que se adopten las sanciones antes de un posible ataque ruso a Ucrania, para prevenir realmente que Putin dé la orden de invadir al país vecino. El presidente de Ucrania agradeció además a la UE la asistencia macrofinanciera de 1.200 millones de euros para asegurar el desarrollo estable de la economía ucraniana en la actual situación.