Venezuela culpa a las sanciones de EEUU de sus impagos a la ONU

Caracas, 24 ene (EFE).- El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, denunció este lunes que, debido a las sanciones de EE.UU., el país caribeño no ha podido "honrar el compromiso financiero internacional" y pagar la cuota de membresía de la ONU correspondiente a 2021. "Venezuela denuncia que ha sido vilmente violado nuestro derecho a participar activamente en el Sistema de las Naciones Unidas, a consecuencia del abuso unilateral de agencias de Gobierno de EE.UU.", escribió Plasencia en Twitter. En este sentido, comentó que, las "medidas coercitivas unilaterales" impuestas por Estados Unidos impiden que Venezuela pueda "honrar el compromiso financiero internacional" de la membresía de la ONU. "Esta agresión atenta contra la soberanía de un país que se ha mantenido en pie de lucha para garantizar el bienestar de su pueblo", añadió Plasencia. A juicio del canciller, "el intento por limitar el ejercicio de los derechos y privilegios de Venezuela en la ONU, viola flagrantemente el derecho internacional y su propia Carta fundacional". Por ello, solicitó al secretario general, Antonio Guterres, y "todo el sistema de la ONU", su "máximo respaldo". Todo ello con el objetivo de "concretar el pago de" la "membresía correspondiente al año 2021, evitando el abuso ilegal de la imposición de medidas coercitivas unilaterales a fin de poder mantener" la "voz soberana" de Venezuela "en los procesos intergubernamentales de la Asamblea General y demás instancias". Según publicó la ONU en su página web, "en virtud del artículo 19 de la carta" de Naciones Unidas, "los Estados miembros en mora en el pago de sus cuotas en una cantidad igual o superior a las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores pueden perder su voto en la Asamblea General". Recuerdan que, en su resolución 76/2 de 11 de octubre de 2021, la Asamblea General decidió que permitirá a Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalia "votar hasta el final del septuagésimo sexto periodo de sesiones". No obstante "dos Estados miembros no tendrán voto durante en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General": Venezuela y Papúa Nueva Guinea. EFE gdl/laa