Un abandono marca el proceso para elegir la canción española para Eurovisión

Benidorm (España), 24 ene (EFE).- El abandono de la cantante Luna Ki marcó este lunes el comienzo de la semana del Benidorm Fest, el certamen en el que España elegirá a su representante para Eurovisión 2022 y que saldrá de los trece aspirantes que quedan en liza. Luna Ki, nacida en Barcelona y con raíces cubanas, anunció ayer por sorpresa su retirada del Benidorm Fest por la prohibición del uso de "autotune" en su canción "Voy a morir" y hoy defendió que Eurovisión "no es un concurso de habilidades vocales" y que esta tecnología de afinación es "parte de la esencia" de su tema. Su canción es un tema de pop-rock con tintes de "punk" electrónico en el que la voz principal ha sido modulada con el efecto robótico que le confiere el uso de "autotune", que es justamente lo que el canal público RTVE ha decidido no admitir. La directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, explicó que el Benidorm Fest "es un programa de televisión para elegir al representante de Eurovisión". Hay "unos requisitos y una normativa que van más allá de Televisión Española" y el "autotune" no está permitido, precisó en una rueda de prensa en Benidorm, la localidad del este de España donde esta semana se está celebrando el festival para seleccionar la canción española para Eurovisión 2022. Luna Ki, cuyo tema fue uno de los catorce elegidos de entre las 886 propuestas que recibió RTVE en este nuevo proceso de selección de la candidatura española, señaló por su parte que el "autotune" es "parte de la esencia de esta canción, no solo como herramienta del directo o de la interpretación, sino también de la composición, del concepto". Prescindir de su utilización sería como si un tema "hecho con guitarra eléctrica de repente fuese forzado a ser llevado a una guitarra acústica". La artista debía abrir la primera semifinal, que se celebrará este miércoles y que finalmente se inaugurará con la actuación del grupo Varry Brava. Una semifinal que se queda con seis concursantes frente a los siete de la segunda semifinal, que tendrá lugar un día después. En la primera tomarán parte Varry Brava con su tema "Raffaella", Azúcar Moreno ("Postureo"), Blanca Paloma ("Secreto de agua"), Unique ("Mejores"), Tanxugueiras ("Terra") y Chanel ("SloMo"). Y en la segunda, Xeinn ("Eco"), Marta Sango ("Sigues en mi mente"), Javiera Mena ("Culpa"), Gonzalo Hermida ("Quién lo diría"), Rigoberta Bandini ("Ay Mamá"), Rayden ("Calle de la llorería") y Sara Deopp ("Make You Say"). Los cuatro más votados de cada semifinal pasarán a la final, que se celebrará el sábado y de ella saldrá la canción representante de España para Eurovisión 2022, que tendrá lugar en Turín (Italia) del 10 al 14 de mayo. El ganador será elegido por una votación en la que participará un jurado profesional (60 % nacional, 40 % internacional) que tendrá el 50 % de la capacidad de decisión, mientras que la otra mitad será del público (50 % a través del televoto y otro 5 0% compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas). EFE jhv-agf/acm