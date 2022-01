UE llama a evitar una "crisis de nervios" por tensión entre Rusia y Ucrania (Borrell)

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, formuló este lunes un llamado a evitar las "crisis de nervios" ante la agudización de tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia.

Al ser consultado al fin de una reunión de cancilleres sobre la eventual retirada de personal diplomático europeo en Ucrania, Borrell dijo que "es necesario permanecer tranquilo y hacer lo que sea necesario, pero evitando una crisis de nervios".

Los europeos fueron tomados por sorpresa el domingo por la decisión estadounidense de recomendar la salida de los familiares de sus diplomáticos en Ucrania, un gesto que fue criticado hasta por las propias autoridades ucranianas.

En la reunión de este lunes los cancilleres europeos escucharon directa los argumentos del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, pero el fin del encuentro Borrell buscó reducir la intensidad de la presión.

"Sabemos muy bien cuáles son las amenazas y sabemos muy bien (...) la forma en que debemos reaccionar. Y sin duda debemos evitar reacciones que puedan dar la sensación de una alarma que tiene consecuencias, incluso desde el punto de vista económico", dijo.

"Creo que no deberíamos dejar que jueguen de esta forma con nuestros nervios", añadió.

Al llegar a la reunión de cancilleres Borrell había dicho que las capitales europeas no planificaba retirar personal diplomático de Ucrania "porque no conocemos ninguna razón específica" y añadió que no era necesario "dramatizar porque hay negociaciones en marcha".

