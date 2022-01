L'Eliana (Valencia), 24 ene (EFE).- El presidente de la LFP, Javier Tebas, señaló que tras los últimos actos violentos que se han vivido como en el partido de Copa en el Benito Villamarín o con la llegada del autobús del Atlético de Madrid a Anoeta, así como por el aumento de denuncias presentadas esta temporada, van a tener que volver a hablar con los clubes "para estar muy encima de los grupos ultras". "Venimos detectando desde el inicio de temporada un mayor incremento de denuncias que los que teníamos hace unos años. Nos vamos a poner a trabajar, vamos a tener que estar muy encima otra vez, como hicimos hace ocho años, para controlar a los grupos de aficionados ultras", indicó Tebas poco antes de impartir una clase en la Escuela de radio Pedro Morata en L'Eliana (Valencia). "La conducta de un grupo, por minoritario que sea, no daña solo a su club sino al fútbol español. Tendremos que hablar con los clubes para estar ora vez muy encima de estos grupos ultras", continuó. Preguntado por la polémica suscitada por las fechas en la que se van a disputar los cuartos de final de la Copa del Rey, que impedirá a los clubes clasificados contar con los internacionales sudamericanos convocados con sus selecciones y que afectará especialmente al Betis y al Real Madrid, indicó que fueron las fechas que en su momento eligió la RFEF. "Esa fecha de calendario de la copa fue la elegida por la RFEF, cuando hubo un conflicto por el calendario, nosotros (la LFP) habíamos puesto otra fecha. Nosotros no jugamos liga cuando hay partidos de selecciones internacionales. Me espero al jueves a ver si el Real Madrid juega con sus internacionales, calcular cuándo se juegan los últimos partidos de la Conmebal", apuntó. Tebas también contestó sobre la situación del barcelonista Ousmane Dembele y aseguró que está convencido de que "el FC Barcelona no va a cometer ninguna ilegalidad, Tengo que conocer mas datos, pero el Barcelona tiene buenos letrados y no creo que entre en ningún tipo de ilegalidad", insistió.