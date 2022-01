Suben a más de 230 detenidos por protesta en Bruselas contra normas anticovid

Bruselas, 24 ene (EFE).- Más de 230 personas fueron detenidas por los actos de vandalismo acaecidos tras la manifestación del domingo en Bruselas contra las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia, anunció este lunes la ministra de Interior belga, Annelies Verlinden, que calificó de “totalmente inaceptable” esa violencia. Los perfiles de los detenidos son muy diversos y van desde personas de extrema izquierda a derecha y de diversas nacionalidades, indicó Verlinden en declaraciones a la emisora Radio 1, en la que la ministra señaló además que la policía está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a más individuos. La protesta, en la que según la policía participaron 50.000 personas y medio millón, según los organizadores, concluyó con disturbios y escenas de violencia en el barrio europeo, donde se produjeron destrozos en algunos edificios y en vehículos. "No podemos tolerar esto. Esta es nuestra capital y no podemos tolerar tal destrucción de la infraestructura pública y privada. La justicia seguirá persiguiendo" a los responsables de los altercados y del vandalismo, dijo la titular de Interior, al hablar de imágenes "alucinantes". En la misma línea se manifestaron anoche los máximos responsables de la ciudad y la región de Bruselas, así como el primer ministro, Alexander De Croo, quien pese a reconocer el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, advirtió que "nuestra sociedad nunca aceptará la violencia indiscriminada, y menos contra nuestra policía. Las personas implicadas este domingo serán procesadas", aseguró. La ministra de Interior se sumó hoy a "la indignación de los sindicatos policiales, que están verdaderamente conmocionados por esta violencia", dijo. En un comunicado, la policía afirmó anoche que los agentes fueron "claramente atacados con objetos pesados", como cubos de basura, objetos metálicos o adoquines, y que los alborotadores "buscaron deliberadamente la confrontación", por lo que se llevará a cabo una investigación más exhaustiva a cargo de un "grupo de trabajo judicial", por lo que no se descartan más detenciones. Aunque la marcha en sí transcurrió en calma, esta quinta y más concurrida manifestación de las convocadas en los últimos dos meses en Bruselas por los mismos motivos concluyó con disturbios en el parque del Centenario y en calles aledañas, en las que se encuentran los principales edificios de las instituciones europeas. Al final del acto se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, con el resultado de al menos tres agentes y doce manifestantes heridos, aunque no de gravedad, según informó la policía de Bruselas. La policía tuvo que utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos para intentar dispersar al aproximadamente medio centenar de manifestantes que rehusaban abandonar el parque del Cincuentenario. La marcha fue organizada por asociaciones como Manifestación Mundial por la Libertad y Europeos Unidos por la Libertad, además de por otras pequeñas y diversas asociaciones, y los asistentes portaban pancartas con críticas a los gobiernos europeos, la vacunación o el certificado covid digital, y la inmensa mayoría de ellos no llevaba la mascarilla puesta. EFE cat/drs/ah