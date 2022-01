Sabalenka y su servicio caen en el tercero ante la veterana Kanepi

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka (2) no mejoró sus problemas con el servicio, al acumular 15 dobles faltas, y cayó en un emocionante duelo de octavos de final del Abierto de Australia ante la estonia de 36 años Kaia Kanepi por un ajustado 5-7, 6-2 y 7-6(7). La tenista báltica, que será la primera vez que disputará los cuartos de final en Melbourne Park, se enfrentará en su siguiente partido a la polaca Iga Swiatek (7). Kanepi repitió hazaña ante la segunda clasificada mundial después de imponerse ante la misma rival en uno de los torneos preparatorios al ‘slam’ australiano en la edición pasada y se convirtió en la tercera jugadora más veterana en superar la cuarta ronda desde que el formato del cuadro se amplió a 128 jugadoras en 1987. No se vino abajo después de perdonar cuatro puntos de partido al saque cuando el marcador lucía un 5-4 favorable en el tercero y defendió una pelota de partido en contra durante el súper desempate a diez puntos. Kanepi, que ya dejó por el camino a otra favorita como la germana Angelique Kerber (16), sumó la tercera victoria de su carrera contra tenistas situadas en el top-2, después de sus triunfos sobre la danesa Caroline Wozniacki en Tokyo (2011) y ante la rumana Simona Halep en el Abierto de Estados Unidos (2018). El choque ante la bielorrusa, que se despidió de la Margaret Court Arena con pleno de partidos a tres sets, significó, de la misma manera, un pleno de encuentros decididos en la manga definitiva en esta octava jornada de la modalidad femenina. Del mismo modo que la que será su rival, Iga Swiatek accedió por primera vez a los cuartos de final del Abierto de Australia al superar a la rumana Sorana Cirstea por 5-7, 6-3 y 6-3 en un partido en el que encajó el primer set de la competición. La polaca, campeona de la edición de 2020 en Roland Garros, arrancó el choque excesivamente nerviosa pero reencontró finalmente su tenis para darle la vuelta ante una rival a la que no se había enfrentado anteriormente. “Lloro tanto cuando gano como cuando pierdo así que no lo tengáis en cuenta”, le dijo a un pequeño grupo de aficionados polacos que protagonizaron los únicos gritos de ánimo que retumbaron en una despoblada Margaret Court Arena. Swiatek, novena cabeza de serie de la competición, llegó a la cita con un balance positivo son su servicio después de mantener 22 de los 25 juegos al saque relativos a sus primeras tres rondas La polaca y la estonia nunca se enfrentaron anteriormente, así que el duelo que mantendrán este miércoles en la Rod Laver Arena abrirá el cara a cara entre dos jugadores que mantienen 16 años de diferencia.