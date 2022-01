Ranking Spotify en México: top 10 de los pódcast más populares de hoy lunes, 24 de enero

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Spotify solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de transmisión por internet nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 pódcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Fausto 3

En febrero de 1997 unas personas buscan con desesperación varios paquetes enterrados, dentro de estos encuentran cabezas humanas.¿A quién pertenecen las extremidades? ¿Por qué fueron estas personas asesinadas con tal violencia y cuál fue el motivo? La respuesta a estas interrogantes desencadenó una serie de crímenes y delitos como nunca se había visto antes en el Estado de México.Fausto 3 es la investigación más intensa de la trilogía y el expediente más oscuro y violento de la saga.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

4. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

5. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

6. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

7. Aprende a Meditar

‘Aprende a Meditar’ es un podcast que te ayuda a acelerar tu despertar espiritual integrando el hábito de meditación a tu vida. Utilizamos la tecnología de Meditación Kundalini para alinearnos a nuestro más alto destino. La intención principal de este podcast es enseñarte a meditar y ayudarte a que el camino hacia la evolución de tu alma sea mucho más ligero. De la mano de Andrea Maria, a través de sus experiencias aprenderás herramientas fáciles para convertirte en tu mejor versión. Recuerda… si puedes respirar, puedes meditar. Aprende a meditar es un podcast Original de Spotify. Escúchalo gratis y recuerda compartirlo con familiares y amigos que se puedan beneficiar de estas meditaciones.

8. Hazlo por la chela

Este es un espacio de confianza, conducido por Facundo, para todos aquellos que quieren ponerse en forma, pero no saben ni por dónde empezar. Aquí descubrirás cómo tener una vida en balance disfrutando el proceso.

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

10. PARANORMAL

Los más intrigantes sucesos paranormales analizados en profundidad por personas normales. OVNIs, misterios sobrenaturales, fantasmas, esoterismo, brujería y el mundo paranormal. Host: @fepomx

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en México. ¡Anímate a descubrirlos en Spotify!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Spotify es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.