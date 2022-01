Ciudad de México, 24 ene (EFE).- Después de un largo tiempo de espera este lunes fue revelado el primer adelanto de lo que será "Pinocchio", la nueva versión en "stop motion" y para Netflix del director mexicano Guillermo del Toro sobre el clásico infantil. "Quiero contarles una historia, tal vez crean que conocen esta historia pero no es así, no realmente. Yo Sebastian J. Grillo estuve ahí, para ser exactos, yo viví en el corazón del niño de madera", dice un personaje gris azulado que habita un tronco de madera en el primer adelanto de Netflix. Aunque no hay más acción en el video de 53 segundos emitido este lunes por la plataforma, ya se observan los primeros indicios de lo que será la reinvención del mexicano sobre el clásico de la literatura. Detrás de la imagen de Sebastián J. Grillo se pueden ver unos cuadros con fotografías que revelan a quienes podrían ser Geppetto y Pinocchio y en algún momento del clip se observa un bosque nevado. No obstante, la presentación de la película en su totalidad tardará todavía casi un año en ser mostrada, puesto que la historia del niño de madera solo llegará a la pantalla hasta diciembre de 2022. "El cineasta ganador del premio de la Academia Guillermo del Toro reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto", anuncia un boletín emitido por la plataforma. El filme es un "stop motion" cuya dirección fue compartida con el estadounidense Mark Gustafson y la historia fue escrita y reinventada por Del Toro en colaboración con Patrick McHale. Además de Guillermo, en la producción se encuentran Lisa Henson (directora ejecutiva de The Jim Henson Company e hija del famoso titiritero Jim Henson), Alex Bulkley, Corey Campodonico y Gary Ungar. El trabajo de Del Toro en el filme se remonta a 2008 cuando era parte de las labores de producción junto a la compañía Henson. No obstante, poco a poco fue tomando más responsabilidades en el proyecto hasta convertirse en el director del filme junto al cineasta Gustafson. Anteriormente, Del Toro ha dicho que la nueva versión del personaje de madera será mucho más tétrica que la película de Disney, siendo fiel a su estilo. A finales del 2021 el creador de "El laberinto del fauno" (2006) estrenó su más reciente filme, "Nightmare Alley", una vuelta al "film noir" que fue tan popular en el Hollywood de los años 40 y 50. EFE mrl/mqb/cpy (foto)(video)