Próximos festivales y muestras de arte en Europa

HANDOUT - Desde el 15 de enero se encuentran en la localidad austriaca de Filzmoos, en la provincia de Salzburgo, los participantes de las tradicionales Semanas del Globo. Foto: Coen Weesjes/Filzmoos Tourismus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Semanas del globo en Austria La localidad austriaca de Filzmoos, en la provincia de Salzburgo, alberga hasta fin de este mes las tradicionales Semanas del Globo, con la participación de equipos de globos aerostáticos de toda Europa. Según anunció la Oficina de Turismo local, tras el "13 Trofeo del Globo de Hanneshof" (entre el 15 y el 22 de enero), se celebra la "43 Semana Internacional del Globo de Filzmoos", hasta el 29 de enero. Los visitantes también tienen la posibilidad de subirse a un globo aeroestático. El paseo de dos horas tiene un costo aproximado de 332 dólares por persona. Muestras de vídeos musicales y grafitis en ex fábrica alemana Un antiguo centro siderúrgico y actual centro cultural de la ciudad de Völklingen, en el sudoeste de Alemania, presentará entre el 22 de enero y el 16 de octubre la muestra "The World of Music Video" (El mundo del vídeo musical). El evento en esta instalación industrial abandonada, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, mostrará más de 80 vídeos provenientes de 30 países y estará dedicado a temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y las cuestiones de género. Asimismo, entre el 1 de mayo y 6 de noviembre, la llamada "Völklinger Hütte", en el estado federado de Sarre, acogerá también la "6ª Bienal de Arte Urbano" centrada en el grafiti. Suiza para los amantes del arte Suiza abre sus puertas a varias nuestras de arte en los próximos meses. Del 28 de enero al 8 de mayo, el centro Paul Klee de Berna exhibirá una muestra de la pintora expresionista alemana y pionera del arte moderno Gabriele Münter. Por su parte, la fundación "Fotostiftung Schweiz" (Fundación para la fotografía Suiza) en la ciudad de Winterthur, en el noreste de Suiza, expone obras de la artista Manon, que agitó la escena artística de Zúrich en los años 70. La muestra se llevará a cabo del 19 de febrero al 29 de mayo. En tanto, entre el 9 de julio y el 30 de octubre, el Museo de Arte de Lucerna expone una retrospectiva del artista británico David Hockney. dpa