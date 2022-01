Positivo por covid de Palin hace posponer su juicio contra The New York Times

Nueva York, 24 ene (EFE).- La exgobernadora de Alaska Sarah Palin, una notoria crítica de las vacunas anticovid, dio positivo por el virus, lo que obligó este lunes a posponer el inicio de su juicio contra The New York Times por una demanda por difamación previsto para hoy. El juez del caso, Jed Rakoff, decidió retrasar el arranque del proceso hasta el próximo 3 de febrero, después de que los abogados de Palin insistieran en que la antigua candidata republicana a la Vicepresidencia de EE.UU. no quería comparecer por videoconferencia. El propio Rakoff anunció que Palin había dado positivo y que no está vacunada, antes de suspender momentáneamente la sesión inicial a la espera de que la política recibiera los resultados de un nuevo test. Finalmente, tras tres pruebas de antígenos positivas, el magistrado decidió posponer el comienzo del juicio hasta el 3 de febrero, a menos que para entonces tenga síntomas. Palin, que ya tuvo covid-19 previamente, ha hablado en público en contra de las vacunas y el mes pasado, en un discurso en Arizona, animó al público a resistirse a los pinchazos. "Será sobre mi cadáver que me obligarán a vacunarme. No lo voy a hacer", insistió. Palin y The New York Times van a enfrentarse en un juicio para resolver una demanda por difamación que ella presentó contra periódico por vincularla erróneamente en un editorial con un tiroteo. Se trata de un tipo de caso muy poco común en Estados Unidos, donde las leyes protegen de manera muy importante a las publicaciones y, en general, requieren que una figura pública demuestre que el medio actuó con mala fe en su contra, por lo que es raro que se llegue a juicio. La demanda de Palin data de 2017, cuando el diario publicó un editorial en el que aludió a un tiroteo sucedido en 2011 en el que murieron seis personas y resultó gravemente herida la entonces congresista demócrata Gabby Giffords. El diario vinculaba el suceso con un mapa distribuido por la campaña de acción política de la aspirante republicana y que señalaba varios distritos electorales, incluido el de Giffords, con puntos de mira. El periódico reconoció su error y publicó una corrección dos días después, pero Palin insiste en que la publicación actuó con mala fe para tratar de perjudicarla y busca una compensación económica. Un juez desestimó inicialmente el caso, pero su decisión fue revisada luego por un tribunal federal de apelaciones, lo que ha desembocado en el juicio que arranca hoy en una corte de Nueva York. El caso es visto por numerosos analistas como un emblema de un posible giro en la Justicia estadounidense en este tipo de procesos, después de que jueces conservadores del Tribunal Supremo hayan defendido la necesidad de revisar la jurisprudencia en este ámbito, que ofrece fuerte protección a la prensa. EFE mvs

