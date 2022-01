Peso chileno supera a emergentes por señal de Boric: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno sigue siendo la moneda de mejor desempeño del mundo este año al tiempo que el presidente electo, Gabriel Boric, dijo que su Gobierno se opondrá a más retiros de los fondos de pensiones.

La señal favorable al mercado de Boric está limitando la caída del peso en una sesión de aversión al riesgo que llevó a la mayoría de las monedas de mercados emergentes a depreciarse frente al dólar.

La moneda se ha debilitado menos del 0,1%, superando a la mayoría de sus pares de países en desarrollo, ya que los inversionistas se suman a posiciones alcistas en la moneda en medio de una confianza creciente en que Boric buscará un Gobierno moderado a pesar de su origen izquierdista.

Boric dijo hoy que permitir retiros de las llamadas AFP “no es la solución” para brindar apoyo a las familias que lo necesitan. También agregó que esta iniciativa está desviando los ahorros de los trabajadores y destruyendo los mercados de capitales.

Los operadores siempre se han opuesto a tal medida, que fue aprobada varias veces por el Congreso chileno desde que comenzó la pandemia. La promesa de Boric de “generar las condiciones” para que no se vuelvan a aprobar más retiros fue bien recibida por los mercados y aumenta su credibilidad.

La señal positiva llega días después de que Boric escogiera al presidente del banco central, Mario Marcel, como su futuro ministro de Hacienda, mostrando también que buscará un Gobierno fiscalmente responsable.

La curva de Cámara ha bajado 1-3 puntos base, lo que se suma a la caída de más de 40 puntos base observada en las últimas 5 sesiones.

El peso traspasó el nivel psicológico de 800 por dólar la semana pasada y se dirige hacia la zona de 788 pesos por dólar, nivel que ofreció un fuerte soporte para el dólar a mediados de noviembre.

El peso colombiano, por otro lado, está siguiendo a la baja a sus pares de mercados emergentes a medida que las tensiones entre Rusia y Ucrania favorecen un estado de ánimo de aversión al riesgo.

El mayor catalizador potencial en Colombia de esta semana es la decisión sobre la tasa de interés del 28 de enero, cuando se espera que el banco central aumente la tasa de referencia en 75 puntos base al 3,75%.

El sol peruano también podría recortar su ganancia del año hasta la fecha, ya que el cobre ha bajado un 2,2% en Londres y las fricciones políticas locales aún están lejos de terminar.

El Congreso de Perú anuló el veto del presidente, Pedro Castillo, de un proyecto de ley que dificulta los cambios a la Constitución al requerir la aprobación legislativa antes de convocar a un referéndum.

El presidente había prometido acudir al Tribunal Constitucional para revocar el proyecto de ley en caso de que el Congreso insistiera en aprobarlo.

El sol es la moneda con el segundo mejor desempeño de los mercados emergentes del mundo en 2022, con un aumento del 4,4%.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

