Perú evalúa sanciones contra Repsol, antes que suspender su licencia

Lima, 24 ene (EFE).- La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mirtha Vásquez, declaró este lunes que el Ejecutivo evalúa temas legales y las sanciones e infracciones que ha cometido presuntamente la empresa española Repsol en el derrame de crudo en el mar, antes que decidir si se suspende su licencia de operación. "Todavía no podemos decir si se va a suspender una licencia, pues eso va a depender mucho sobre la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los cuales está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones están cometiendo, declaró Vásquez a RPP Noticias. La primera ministra añadió que "no pueden aducir que no tienen responsabilidad. La tienen y, por tanto, tienen que pensar en las consecuencias, en sanciones e indemnizaciones". Consultada sobre la versión de Repsol, de que el derrame se produjo por un súbito oleaje anómalo, Vásquez respondió que "cualquier persona natural o jurídica que haga labores de riesgo tiene que asumir la responsabilidad por los hechos o daños e indemnizar". En tal sentido, explicó que "no es verdad que los daños se pueden resarcir entregando dádivas", en alusión a las canastas de alimentos que la empresa ha anunciado para los pescadores afectados. Vásquez precisó que "las empresas tienen la obligación de asistir en cuestionamientos humanitarios, pero no tiene nada que ver eso con la indemnización y la reparación que tienen que pagar". El pasado día 15 se produjo un derrame de crudo en el mar de un buque que descargaba petróleo en las tuberías de la refinería de La Pampilla, que opera Repsol y que con el paso de los días se ha extendido a más de 1,8 kilómetros cuadrados de costa y 7,1 kilómetros cuadrados de mar. SE EXTIENDE EN ÁREAS RESERVADAS Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que el derrame ya afecta un nuevo sector de la Reserva Nacional del sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, pues se trata de Punta Salinas, en la provincia de Huaura. Como parte de un monitoreo, Sernanp realizó el hallazgo de restos de petróleo en el litoral de playa de Punta Salinas, y se halló un pingüino cubierto de petróleo, el cual fue rescatado y se coordinó con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para su entrega y tratamiento. Las acciones de recuperación continúan también en la Zona Reservada de Ancón, al norte de Lima, donde se realiza la extracción del petróleo en zona de litoral mediante el uso de skimmers en la playa Pocitos. En esa zona, Sernanp apoya en el rescate y limpieza de las aves contaminadas con asistencia médica veterinaria. De manera paralela a la limpieza de playas y mar, la fiscalía acudió este lunes a la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para reunirse con sus representantes como parte de la investigación que sigue por el presunto delito de contaminación ambiental. FUERZAS ARMADAS APOYAN EN LIMPIEZA Este lunes, Repsol informó que había retirado 9.000 metros cúbicos de arena afectada por el derrame de crudo y que actualmente cuenta con más de 2.000 personas trabajando en la limpieza del mar y el litoral de Lima y la vecina provincia del Callao. Repsol agregó, en una nota de prensa, que la arena comprometida "es acarreada a la refinería para su tratamiento de remediación, para luego ser devuelta a las playas". La empresa destacó que unos 300 efectivos de las fuerzas armadas de Perú se han sumado a las labores de limpieza, a quienes ha proveído de alimentación y equipos de protección personal. Además, este lunes llegó a Lima una misión de expertos en desastres ambientales de las Naciones Unidas para brindar asistencia técnica al Gobierno sobre el derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido la semana pasada. EFE mmr/laa