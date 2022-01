Peloton se molesta por infartos de varios personajes de TV en sus bicicletas

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- La empresa estadounidense de aparatos deportivos Peloton mostró su disgusto con los canales de televisión HBO y Showtime después de que los personajes de dos de sus series tuvieran un infarto mientras se ejercitaban sobre sus bicicletas estáticas. "Entendemos por que esas series de televisión quieren incluir una marca de la que todo el mundo habla, pero no acordamos el uso que hizo Showtime de Peloton's Bike+", escribió la empresa en Twitter tras la emisión del último episodio de "Billions", este domingo en el canal Showtime. En la escena, uno de los protagonistas, Wags, encarnado por David Costabile, sufre un infarto mientras hace ejercicio sobre una bicicleta de Peloton que está conectada con un entrenador a través de internet. "Como se menciona en el programa, el ejercicio cardiovascular es muy beneficioso para ayudar a las personas a llevar una vida larga y feliz", añadió la compañía, que durante la cuarentena por el coronavirus multiplicó su negocio de aparatos domésticos. Pero la pesadilla para los publicistas de Peloton venía de antes. Hace unas semanas, el personaje interpretado por el actor Chris Noth, Mr. Big, moría de un infarto tras utilizar una bicicleta de la compañía en el primer episodio "And Just Like That...", la esperada continuación de la exitosa "Sex And the City" que acaba de estrenar la plataforma HBO Max. En este caso, la inclusión del producto sí que estaba acordada, pero tras el revuelo que causó la muerte del protagonista Peloton se vio obligada a publicar un comunicado en el que una cardióloga explicaba que la muerte del personaje se debía a su "estilo de vida extravagante, incluyendo cocktails, tabaco y carnes". Tras el descontento, la firma estrenó un anuncio en el que el actor utilizaba una de sus bicicletas e ironizaba con "seguir vivo". Aunque el anuncio tuvo que ser retirado a los pocos días porque Noth fue acusado de abuso sexual por varias mujeres, que recibieron el respaldo de la producción de "Sex and the City" y del resto de protagonistas. El enfado de Peloton con las series de televisión coincide con su caída estrepitosa en Wall Street, donde llegó a hundirse un 20 % el pasado jueves, cuando se conocieron sus planes de paralizar la producción de sus bicicletas estáticas y sus cintas de correr en un intento por controlar la caída de la demanda. EFE romu/er/laa