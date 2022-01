México dice que demanda contra armas de EE.UU. debe resolverse este 2022

Ciudad de México, 24 ene (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes que "este año se tiene que resolver" la demanda que interpuso el Gobierno en 2021 contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito. "Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con uno de los principales productores de armas del mundo y a las empresas que estamos demandando les estamos atribuyendo negligencia. Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países participen con nosotros”, declaró Ebrard. El canciller participó en la reunión plenaria de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde destacó la inédita demanda que el Gobierno presentó en agosto pasado contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos ante una corte en Boston, Massachusetts. También presumió del apoyo que ha recibido México de 26 fiscales generales de Estados Unidos y se mostró optimista, a pesar de recientes reportes de que los acusados intentan mover el litigio a Texas o Arizona, donde los jueces son más favorables a la cultura armamentista. El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos. “Esa es al causa de México en este 2022, que tiene que ver con la violencia que vivimos en la calle, a mayor disponibilidad de armas, más riesgos corremos como personas”, expresó el canciller. El Gobierno atribuye a las armas gran parte de la violencia en México, que registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Aunque reconoció que "no es factible" responsabilizar de forma directa a los fabricantes de un homicidio en México, Ebrard sostuvo que las empresas producen pistolas con propaganda y atributos dirigidos a los narcotraficantes. “Plantea (la demanda) una cosa muy sencilla, hay una corresponsabilidad de los que producen armas con la violencia que estamos viviendo, y ese eslabón se llama negligencia”, indicó. El canciller también recordó que el año pasado México propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU cambiar la regulación de las armas ligeras en el mundo y darles "un trato de peligrosidad" para que no se admita que son armas legales. "México está en contra de las armas, en general, y en especial las denominadas armas ligeras”, enfatizó. EFE ppc/mqb/laa