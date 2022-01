Medvedev acaba con un errático Cressy y se enfrentará a Aliassime en cuartos

Melbourne (Australia), 24 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) acabó con un errático Maxime Cressy, que cometió 18 dobles faltas, por 6-2, 7-6(4), 6-7(4) y 7-5 y se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de Australia al canadiense Felix Auger-Aliassime (9). “Fue largo. No ha sido fácil, una dura lucha. Tuve muchas pelotas de rotura, sólo quería convertir alguna”, comentó tras cerrar su pase en tres horas y media ante el finalista del Melbourne Summer Set, en un choque disputado en la Margaret Court Arena. Tras su triunfo, el moscovita se convirtió en el quinto ruso en conseguir los cuartos de final del ‘major aussie’ más de una vez y se unió a sus compatriotas Yevgeny Kafelnikov (5), Nikolay Davidenko (4), Aleksandar Metreveli y Marat Safin (3). Volvió a completar una sólida actuación para acabar con el saque y volea de una las sensaciones del primer tramo de la temporada, después de finalizar el enfrentamiento con once errores no forzados. Su siguiente rival será el canadiense Félix Auger-Aliassime que se impuso en un complicado duelo al croata Marin Cilic por 2-6, 7-6(9), 6-2 y 7-6(4), en un partido que sobrepasó ligeramente las tres horas y media, y que contó con una importante presencia de público balcánico en la pista John Cain Arena. “La última vez que jugamos fue en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Estoy deseando disputar ese partido”, comentó el segundo clasificado mundial sobre su victoria ante el canadiense en el último Abierto de Estados Unidos, por un firme 6-4, 7-5 y 6-2.