Martes, 25 de enero de 2022

Madrid, 24 ene (EFE).- .- Kiev (Ucrania).- El Ejército ucraniano está mejor preparado que en 2014 para hacer frente a una agresión rusa, pero ahora pide a Occidente armas para reforzar su capacidad de defensa a la vista de un eventual ataque de Rusia. EEUU y el Reino Unido ya han enviado armamento a Kiev y Lituania, Letonia y Estonia también han autorizado ya suministros. (video) (audio) .- Bruselas (Bélgica).- La tensión entre Rusia y Ucrania generada por la acumulación de tropas rusas en la frontera de ese país mantiene preocupada a la Unión Europea, cuyo alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, participa este martes en Bruselas en una conferencia sobre la seguridad y defensa de la UE. (video) (audio) .- Bruselas (Bélgica).- El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aborda en una comisión de la Eurocámara las últimas elecciones en Venezuela, a las que la UE envió una misión de observación electoral que aún debe presentar su informe final. (video) (audio) .- Bruselas (Bélgica).- El presidente de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya Carlos Carrizosa, junto con los eurodiputados de Ciudadanos Jordi Cañas, Maite Pagazaurtundúa y José Ramón Bauzá registran en el Parlamento Europeo la Petición Ciudadana sobre discriminación lingüística de menores en Cataluña. (video) .- Londres (Reino Unido).- La última revelación sobre una supuesta fiesta de cumpleaños en Downing Street coloca una nueva losa sobre las posibilidades del primer ministro, Boris Johnson, de seguir al frente del Gobierno, que siguen pendientes de una investigación de la alta funcionaria Sue Gray. (vídeo) (audio) .- Roma (Italia).- El Parlamento italiano prosigue la elección del próximo presidente de la República, en sustitución de Sergio Mattarella, cuyo mandato vence el 3 de febrero. (video) .- Gaza.- Los gazatíes votaron por última vez un día como hoy en 2006, en las parlamentarias palestinas. Ausentes hoy de los comicios locales que sí celebra Cisjordania, la desafección crece entre una población mayoritariamente joven que nunca ha pisado un colegio electoral. (video) .- Lisboa (Portugal).- Los pactos post-electorales se han colado en la recta final de la campaña en Portugal, donde los socialistas continúan en cabeza por un estrecho margen y la derecha acaricia la idea de recuperar el Gobierno. (video) .- Lisboa (Portugal).- Legalizar el cannabis, crear una red pública de hospitales veterinarios, combatir la obsolescencia programada o establecer un Ministerio de la Familia, son algunas de las propuestas más llamativas de los partidos que compiten en las legislativas de Portugal. (vídeo) (audio) .- Ginebra (Suiza).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU examina el informe periódico de Venezuela en relación a la situación de las libertades y derechos fundamentales en el país. (vídeo) .- San Juan (Puerto Rico).- El rey de España, Felipe VI, lleva a cabo una visita oficial a Puerto Rico con la que busca estrechar lazos culturales reforzar el intercambio comercial bilateral y respaldar el legado de siglos de presencia española en la isla con motivo de los 500 años de la fundación de la capital San Juan (vídeo) (audio) .- Tegucigalpa (Honduras).- La inesperada rebelión de una veintena de parlamentarios oficialistas pone en serios aprietos la Presidencia de Xiomara Castro antes incluso de que tenga lugar, el próximo jueves, la investidura de la primera mujer que gobernará Honduras. (vídeo) (audio) .- Tegucigalpa (Honduras).- Con la llegada de Xiomara Castro a la Presidencia de Honduras se rompe más de un siglo de bipartidismo tradicional, durante el cual gobernaron los conservadores partidos Nacional y Liberal. Ahora se abre la incógnita sobre si su mandato será un reflejo de lo que hizo su esposo, Manuela Zelaya, o llegarán aires nuevos al país centroamericano. (vídeo) (audio) .- Punta Arenas (Chile).- Hasta el retazo más austral del continente americano, la aislada región chilena de Magallanes, llegó la variante ómicron para desbaratar la situación epidemiológica de la covid-19 y llevar al límite al sistema de testeo y los hospitales. (video) .- Lima (Perú).- El Gobierno de Perú declara patrimonio nacional al monumento del "Ojo que llora", un memorial en homenaje a los aproximadamente 69.000 fallecidos y desaparecidos que dejó el conflicto armado interno (1990-2000) y que recuerda tanto a las víctimas del terrorismo de los grupos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y policiales.(vídeo) .- Ciudad de Panamá.- Lanzamiento del Plan de Acción País Panamá EUROCLIMA +, el programa insignia de la Unión Europea (UE) sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático en América Latina. (vídeo) .- Berlín (Alemania).- "¿La expresión de quién?". El Museo del Brücke de Berlín se hace esta pregunta en una nueva exposición con la que trata de examinar la obra de los expresionistas alemanes en el contexto histórico del colonialismo y de cuestionar las relaciones entre las culturas no occidentales y el arte europeo. (vídeo) .- Kabul (Afganistán).- La mirada ultraconservadora de la sociedad afgana, inflexible a que las mujeres hagan deporte, y el veto de los talibanes contra la práctica deportiva femenina, no han debilitado la moral de un grupo de mujeres taekwondistas que continúan ejerciendo en secreto su deporte favorito, pese al temor a que los fundamentalistas las descubran. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Hace justo 25 años, el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, cuya autoría intelectual fue atribuida a un poderoso empresario que acabó suicidándose cuando iba a ser detenido, marcó un antes y un después en la historia de la libertad de expresión y de prensa en Argentina, y quedó como uno de los símbolos de la corrupción de la década de los 90. (vídeo) (audio) .- La Habana (Cuba).- El béisbol cubano, el deporte rey en la isla, padece una fuga de talentos, legal e ilegal, por las dificultades políticas y burocráticas para que los peloteros nacionales compitan en otras ligas. (video) .- Montevideo (Uruguay).- El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, brinda una conferencia de prensa tras el entrenamiento del plantel en el Complejo Celeste con vistas al juego ante Paraguay que se disputará este jueves en Asunción por las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022. (vídeo) - Los Ángeles (EE.UU.) - El director boliviano Alejandro Loayza estrena en el Festival de Sundance la película "Utama", una de las dos propuestas hispanas del concurso, basada en las consecuencias del cambio climático en el Altiplano. (vídeo) .- Ciudad de México.- “Yo desde siempre he vivido el amor de una forma muy sana y honesta”, cuenta este martes en entrevista con Efe el popular actor mexicano Alejandro Speitzer, tras retomar el complejo, misterioso y machista personaje de Darío Guerra en la serie "Oscuro Deseo". (vídeo) ftv/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. 