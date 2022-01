Lunes, 24 de enero de 2022 (23.30 GMT)

RUSIA EEUU - Moscú - Las tensiones en torno a Ucrania aumentaron hoy en varios grados después de que Washington admitiera, según algunos medios, la posibilidad de enviar militares a Europa del este y los países bálticos y la OTAN reforzara su flanco oriental, algo que Rusia denuncia como una "histeria" de Occidente. Estados Unidos ha puesto en alerta a 8.500 soldados ante la posible invasión rusa de Ucrania aunque no ha tomado aún una decisión final sobre su despliegue, mientras pide a todos sus nacionales que salgan "ya" del territorio ucraniano. Los ministros de Exteriores de la UE no apreciaron este lunes un riesgo de "ataque inminente" a Ucrania por parte de Rusia tras conversar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuyo país ha empezado a retirar a personal no esencial de su Embajada en Kiev, algo que no van a replicar de momento los europeos. Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. Todos cruzan los dedos para que no ocurra una nueva escalada por parte de Rusia, pero algunos preparan ya sus maletas y otros envían a sus hijos al cuidado de sus padres. Por Olga Tokariuk A tres días de la fecha prevista para la toma de posesión de Xiomara Castro, Honduras vive horas cruciales para dilucidar cuál de los dos presidentes elegidos este domingo en medio de una caótica situación, el oficialista Luis Redondo y el disidente Jorge Calix, encabezará el Parlamento. En su empeño por hacer frente al segundo año de la pandemia, las economías más grandes de Latinoamérica cerraron 2021 con un alza de precios mayor a la esperada debido a factores climáticos, políticos y sociales y a problemas relacionados con el comercio internacional. Por Jenny Rozo Herrera Las autoridades locales levantaron las restricciones implantadas por un rebrote del coronavirus en la ciudad de Xi'an (centro) tras un mes sujetos al confinamiento más severo en China desde el de Wuhan al comienzo de la pandemia. Alemania encarará el mes de febrero, en que los expertos y el propio gobierno esperan picos de cientos de miles de contagios, sin endurecer más las restricciones y planteando perspectivas de apertura a medio plazo, en la confianza de que podrá "dominar" a la variante ómicron del coronavirus. El Parlamento italiano, en una sesión conjunta que reúne a 1.009 grandes electores, comienza este lunes en Roma el proceso para elegir al nuevo presidente de la República sin un nombre claro para ocupar la jefatura del Estado y muchas diferencias entre los partidos obligados a llegar a un acuerdo. La posición del primer ministro británico, Boris Johnson, se complica tras las denuncias de islamofobia en el Gobierno, hechas por una diputada musulmana, que salen a la luz días antes de que se publique el informe sobre el "Partygate", el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Por Viviana García El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se anotó este lunes una victoria legal que le permite continuar luchando en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, según la defensa, acarrean 175 años de cárcel en ese país. Por Judith Mora Los militares que iniciaron el domingo un golpe de Estado en Burkina Faso confirmaron este lunes en la televisión estatal la toma del poder y anunciaron la disolución del Gobierno y el Parlamento, poniendo fin al poder del presidente Roch Kaboré. Los candidatos pisan el acelerador en la recta final de la campaña para las legislativas portuguesas del día 30, presionados por las encuestas que reducen la distancia entre los socialistas, que parten como favoritos, y el conservador Partido Social Demócrata. Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, han decidido "interrumpir" su matrimonio días después de que se hayan difundido fotos de él paseando de la mano con una compañera de trabajo. Dior apostó este lunes por reinventar el trabajo del bordado, con una colección de Alta Costura concebida casi en su totalidad a partir de esta técnica adorada por su diseñadora, la italiana Maria Grazia Chiuri, que jugó con la armonía de los tonos neutros. Por María D. Valderrama. Una compañía estadounidense ofrece a los astronautas frustrados y a los aspirantes a turistas espaciales sin las fortunas de Jeff Bezos o Richard Branson la oportunidad de experimentar la gravedad cero en vuelos a bordo de un Boeing 727 modificado con ese fin. Por Lorenzo Castro E. El final de la costanera del estrecho de Magallanes, al extremo sur de Chile, era a mediados del siglo XIX un punto señalado en la cartografía de los colonos británicos para ubicar con facilidad el anhelado "Río de Minas", bautizado por su cercanía a los codiciados yacimientos de carbón. Por Patricia Nieto Mariño Viejas separatas amarillentas apiladas, tipos de plomo en cajas carcomidas por el tiempo, cuadros expuestos a los solitarios ojos de una gata... Son los últimos testigos de lo que fue La Galatea, editorial que publicó muchos textos inéditos de la Generación del 45 en Uruguay y cuya imprenta se restaura ahora como "puente" hacia los jóvenes literatos. Por Concepción M. Moreno "Nadie debe levantar la lengua contra Adán; si alguien lo hace, nuestro deber es cortarle la lengua". Con estas palabras intervino el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el viernes pasado en la polémica desatada hace una semana por una canción de la cantante Sezen Aksu, icono de la música pop en Turquía. Por Dogan Tiliç La escritora Isabel Allende esta muy preocupada por el futuro de Estados Unidos, el país donde vive, cuando hay voces que denuncian "el posible fin de la democracia" e incluso hablan de una "guerra civil": "Y así se empieza, aceptando que algo puede suceder", sin darse cuenta de lo que se puede perder. Por Carmen Naranjo 