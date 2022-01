Lunes, 24 de enero de 2022 (12.00 GMT)

OTAN RUSIA La OTAN refuerza su flanco oriental y pone fuerzas "en alerta" por Rusia Bruselas (EFE).- La OTAN está enviando más barcos y aviones al flanco oriental de la Alianza para "mejorar la disuasión y la defensa" en esa zona y sus fuerzas se están poniendo "en estado de alerta", indicó este lunes la organización, ante el incremento de la tensión por la concentración militar rusa junto a la frontera de Ucrania y la posible intervención militar de Moscú en la antigua república soviética. La OTAN precisó hoy en un comunicado que los aliados están poniendo sus fuerzas "en estado de alerta" y enviando "barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa Oriental, reforzando la disuasión y defensa aliada mientras Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania". "En los últimos días, una serie de aliados han hecho anuncios sobre despliegues actuales o futuros", destacó la OTAN. En ese sentido, señaló que España "está enviando barcos para unirse a las fuerzas navales de la OTAN y está considerando enviar aviones de combate a Bulgaria". RUSIA UCRANIA Rusia achaca la culpa de la escalada de tensión a EE.UU y la OTAN Moscú (EFE).- Rusia achacó hoy a Estados Unidos y la OTAN la responsabilidad de la escalada de tensión en torno a la situación en Ucrania. "La escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la OTAN", afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. EEUU UCRANIA EEUU reduce el personal de su embajada en Ucrania y recomienda dejar el país Washington (EFE).- Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son 'impredecibles' y se pueden 'deteriorar' sin aviso", advirtió el departamento de exteriores estadounidense. Subrayó, además, que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares. UCRANIA RUSIA Rusia tacha de "rara y poco inteligente" agenda de EEUU por reducir embajada Moscú (EFE).- Rusia calificó hoy de "rara y poco inteligente" la agenda de Estados Unidos, al comentar la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos y a parte de éstos de Ucrania. "La agenda político-informativa de ellos (Estados Unidos) es rara, poco inteligente", afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en declaraciones a la emisora de radio Eco de Moscú al contestar una pregunta sobre la evacuación de los diplomáticos estadounidenses. Según Zajárova, las publicaciones en EE.UU "no aciertan una". "Todo comenzó con el New York Times, que escribió sobre la supuesta evacuación de nuestra embajada (en Kiev)", dijo la portavoz. También Ucrania consideró hoy una medida "prematura y de "excesiva cautela" la decisión de EEUU de ordenar la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia. UE RUSIA La UE insiste en la vía diplomática con Rusia antes de hablar con Blinken Bruselas (EFE).- Los ministros de Exteriores de la UE iniciaron este lunes su reunión mensual en Bruselas con una fuerte apuesta por la diplomacia y el diálogo con Rusia para evitar un nuevo conflicto en Ucrania, antes de hablar con el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, que se unirá por videoconferencia al encuentro. Blinken les explicará su reunión del viernes pasado con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev, algo que el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha dicho que la UE de momento no va a hacer. "No haremos lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada al Consejo. Para el titular español de Exteriores, José Manuel Albares, es el momento de la "diplomacia, distensión, desescalada y disuasión", en línea con los principios de paz sobre los que se asienta la UE, dijo. R.UNIDO ASSANGE Un tribunal británico permite a Assange recurrir su extradición a EE.UU. Londres (EFE).- Un tribunal británico decidió este lunes permitir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que recurra ante el Supremo su extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no. Los jueces del Tribunal Superior Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la entrega del activista al dar por bueno un recurso de EE.UU. en un proceso de apelación, reconocen en su fallo de hoy que hay un aspecto legal que puede merecer ser examinado por el Supremo, máxima instancia judicial británica. De admitir el caso, esta corte tendría que analizar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense. BURKINA FASO GOLPE Los militares detienen al presidente de Burkina Faso en un aparente golpe Uagadugú (EFE).- El presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, ha sido detenido por los militares en un aparente golpe de Estado, confirmó hoy a Efe un alto mando del Ejército de este país de África occidental. "Lo detuvieron en su domicilio y lo llevaron a un cuartel" en la capital burkinesa, Uagadugú, afirmó esa fuente, que pidió el anonimato. La detención ocurrió tras la jornada de tensión que vivió este domingo Burkina Faso, donde se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas. Según la citada fuente, las autoridades mantuvieron durante la pasada noche, cuando se escucharon tiroteos cerca de la residencia presidencial, unas negociaciones con los amotinados que parecen haber fracasado. Soldados han tomado posiciones ante la sede la televisión estatal RTB y se espera que los sublevados hagan una declaración a lo largo del día para revelar sus intenciones, informaron medios locales. ========== CORONAVIRUS ========== OMS Director general de la OMS prevé que "seguiremos conviviendo con COVID-19 en el futuro próximo" Ginebra (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, previó que la COVID-19 no desaparecerá a corto plazo y el mundo seguirá conviviendo con ella, pero aseguró que "aprender a convivir con esta enfermedad no significa darle total libertad". "Vamos a vivir con la COVID-19 en el futuro próximo, y necesitamos aprender a gestionarla con sistemas sostenidos e integrados de lucha contra las enfermedades respiratorias agudas", destacó Tedros en la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que esta semana celebra su sesión número 150. Sin embargo, matizó, "aprender a vivir con la COVID no significa darle total libertad, no puede suponer que aceptemos las 50.000 muertes semanales actuales para una enfermedad que es predecible y tratable". También pidió que "no se ignoren las consecuencias del 'covid largo', que todavía no se conocen totalmente", en referencia a las muchas personas que incluso tras recuperarse de la enfermedad manifiestan múltiples problemas de salud. EUROPA La OMS cree que la pandemia podría entrar en una nueva fase de estabilización Copenhague (EFE).- La pandemia de coronavirus podría entrar en una nueva fase en la región europea con "esperanza plausible" de estabilización, aunque es necesario seguir alerta, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La pandemia está lejos de haberse acabado, pero espero que podamos terminar la fase de emergencia en 2022 y afrontar otras amenazas a la salud que requieren nuestra atención de forma urgente", señaló en un comunicado el director de la oficina regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. La fase actual está marcada por el "barrido" de la variante ómicron en la región -que comprende 53 países, incluidos varios de Asia Central-, que ya supone el 31,8 % de los nuevos casos, un 15 % más que la semana anterior. "Mientras ómicron parece causar enfermedad menos severa que delta, seguimos viendo un rápido aumento en las hospitalizaciones por el alto número de infecciones, al que hay que añadir la carga provocada por delta y la elevada cifra de ingresos secundarios", consta en el comunicado. CHINA Ciudad china de Xi'an levanta su confinamiento masivo después de un mes Pekín (EFE).- Las autoridades chinas levantaron hoy las restricciones impuestas en la ciudad central de Xi'an, de 13 millones de habitantes, que ha permanecido completamente confinada durante un mes por un rebrote de covid. Los funcionarios municipales indicaron que desde hoy la ciudad pasa a ser una zona de "bajo riesgo", con lo que los residentes pueden volver a desplazarse libremente siempre y cuando presenten un código QR de salud válido. "Bajo riesgo no significa libre de riesgo. La ciudad continuará implementando estrictamente las medidas de prevención y control epidémicas en vigor", comentó hoy el funcionario Liu Feng, recoge la agencia estatal Xinhua. Hasta el domingo, Xi'an ha acumulado un total de 2.053 casos de covid por transmisión comunitaria desde que comenzaron a hallarse los primeros positivos a principios de diciembre del año pasado. La de Xi'an es la cuarentena más amplia vivida en China tras la impuesta en Wuhan en enero de 2020, al comienzo de la pandemia. BRASIL Brasil supera 24 millones de casos de covid con una media de 150.000 por día Río de Janeiro (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 135.080 nuevos casos de covid, con lo que superó los 24 millones de contagios desde el inicio de la pandemia en momentos en que alcanza un promedio récord de casi 150.000 infecciones por día. Según el boletín divulgado este domingo por el Ministerio de Salud, además de los 135.080 nuevos casos, el país registró en las últimas 24 horas 296 nuevas muertes por covid, que elevan hasta 623.097 el total de víctimas y hasta 24.044.255 el de contagios desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Los datos de este domingo pueden ser muy superiores a los divulgados por el Ministerio debido a que, por lo general, algunos gobiernos regionales no actualizan las estadísticas los fines de semana o las registran parcialmente por la falta de funcionarios procesando los números. Aun así, la media de infecciones en la última semana, impulsada por la rápida propagación de la variante ómicron, se ubicó este domingo en 149.085 diarias, con lo que impuso un récord por sexto día consecutivo. ------------------- MÉXICO PRENSA Matan a periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en enero Tijuana (México) (EFE).- La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California (EE.UU.), y la tercera en todo el país tan solo en enero. De acuerdo a los primeros informes policiales, fue después de las 18.40 de este domingo (00.40 GMT de hoy) cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco, en un vehículo tipo sedán. Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto. Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente. Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena). CHINA TAIWÁN Taiwán denuncia una nueva incursión de 39 aviones chinos en su ADIZ Pekín (EFE).- Un total de 39 aviones de combate chinos entraron el domingo en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. Según la cartera castrense, participaron en la incursión cazas J-16 y J-10, un bombardero H-6 y aviones de reconocimiento chinos. La Fuerza Aérea isleña emitió advertencias por radio y movilizó unidades hasta que los aviones chinos abandonaron la ADIZ taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, sino que abarca un área más extensa que incluye zonas de China continental. Se trata de la incursión más amplia desde que el pasado 4 de octubre China enviara 56 aviones a la ADIZ taiwanesa. La maniobra se produce después de que Estados Unidos y Japón llevaran a cabo ejercicios militares en el mar de Filipinas para "promover un Indopacífico libre y abierto", según la Armada estadounidense. YEMEN CONFLICTO Los hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra EAU y Arabia Saudí Saná/Riad (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este lunes los ataques lanzados durante esta madrugada contra Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como en la provincia de Yizan, en el sur de Arabia Saudí, que dejaron dos heridos. En un discurso televisado, el portavoz del grupo chií, Yahya Sarea, anunció que sus fuerzas aéreas lanzaron una "gran operación militar" en la que atacaron "objetivos sensibles en la capital del enemigo emiratí con un gran número de misiles balísticos" y además de "otros sitios vitales e importantes en Dubái" con drones. El portavoz hutí recomendó a las "empresas extranjeras e inversores en Emiratos Árabes Unidos que se vayan, ya que Emiratos se ha convertido en un país inseguro". Por otro lado, Sarea señaló en su discurso que sus unidades han lanzado también misiles balísticos contra sitios "vitales" en las provincias de Asir y Yizan, en el sur de Arabia Saudí y fronterizos con el Yemen. PARÍS MODA Muere el diseñador Thierry Mugler a los 73 años París (EFE).- El diseñador francés Manfred Thierry Mugler, creador icónico de las dos últimas décadas del siglo XX, ha fallecido inesperadamente a los 73 años, según hizo saber su marca homónima en redes sociales durante la pasada madrugada. "Con una profunda tristeza, la Casa Mugler anuncia la muerte del señor Manfred Thierry Mugler. Un visionario cuya imaginación como costurero, perfumista y creador de imágenes dio poder a la gente en todo el mundo para ser más atrevidos y soñar más cada día", escribió la marca junto a una foto del diseñador en su juventud. El agente del diseñador precisó al diario Le Monde que la muerte se debió a causas naturales, y que Mugler tenía aún proyectos y colaboraciones en marcha, algunos de los cuales iban a ser anunciados a principios de esta semana. Mugler fue un pionero en el diseño y marcó la moda con sus creaciones teatrales, sus monos robóticos y sus arriesgados vestidos, que parecían recrear un estilo de ciencia ficción, ambición que plasmó en el teatro donde tuvo varios escarceos.