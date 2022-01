Lunes, 24 de enero de 2022 (09.00 GMT)

EEUU UCRANIA EEUU reduce el personal de su embajada en Ucrania y recomienda dejar el país Washington (EFE).- Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son 'impredecibles' y se pueden 'deteriorar' sin aviso", advirtió el departamento de exteriores estadounidense. Subrayó, además, que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares. UCRANIA RUSIA Kiev califica de "prematura" decisión de EEUU de reducir personal en embajada Kiev (EFE).- Ucrania consideró hoy una medida "prematura y de "excesiva cautela" la decisión de EEUU de ordenar la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia. En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida tomada por el Departamento de Estado de EEUU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela", señaló el portavoz. UE UCRANIA La UE no reducirá el personal de su Embajada en Kiev y pide no dramatizar Bruselas (EFE).- La Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar". "No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas. Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev. "No hay ninguna decisión al respecto, a no ser que el secretario Blinken nos de una razón que justifique este movimiento", continuó Borrell. CHINA TAIWÁN Taiwán denuncia una nueva incursión de 39 aviones chinos en su ADIZ Pekín (EFE).- Un total de 39 aviones de combate chinos entraron el domingo en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. Según la cartera castrense, participaron en la incursión cazas J-16 y J-10, un bombardero H-6 y aviones de reconocimiento chinos. La Fuerza Aérea isleña emitió advertencias por radio y movilizó unidades hasta que los aviones chinos abandonaron la ADIZ taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, sino que abarca un área más extensa que incluye zonas de China continental. Se trata de la incursión más amplia desde que el pasado 4 de octubre China enviara 56 aviones a la ADIZ taiwanesa. La maniobra se produce después de que Estados Unidos y Japón llevaran a cabo ejercicios militares en el mar de Filipinas para "promover un Indopacífico libre y abierto", según la Armada estadounidense. ========== CORONAVIRUS ========== CHINA Ciudad china de Xi'an levanta su confinamiento masivo después de un mes Pekín (EFE).- Las autoridades chinas levantaron hoy las restricciones impuestas en la ciudad central de Xi'an, de 13 millones de habitantes, que ha permanecido completamente confinada durante un mes por un rebrote de covid. Los funcionarios municipales indicaron que desde hoy la ciudad pasa a ser una zona de "bajo riesgo", con lo que los residentes pueden volver a desplazarse libremente siempre y cuando presenten un código QR de salud válido. "Bajo riesgo no significa libre de riesgo. La ciudad continuará implementando estrictamente las medidas de prevención y control epidémicas en vigor", comentó hoy el funcionario Liu Feng, recoge la agencia estatal Xinhua. Hasta el domingo, Xi'an ha acumulado un total de 2.053 casos de covid por transmisión comunitaria desde que comenzaron a hallarse los primeros positivos a principios de diciembre del año pasado. La de Xi'an es la cuarentena más amplia vivida en China tras la impuesta en Wuhan en enero de 2020, al comienzo de la pandemia. BRASIL Brasil supera 24 millones de casos de covid con una media de 150.000 por día Río de Janeiro (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 135.080 nuevos casos de covid, con lo que superó los 24 millones de contagios desde el inicio de la pandemia en momentos en que alcanza un promedio récord de casi 150.000 infecciones por día. Según el boletín divulgado este domingo por el Ministerio de Salud, además de los 135.080 nuevos casos, el país registró en las últimas 24 horas 296 nuevas muertes por covid, que elevan hasta 623.097 el total de víctimas y hasta 24.044.255 el de contagios desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Los datos de este domingo pueden ser muy superiores a los divulgados por el Ministerio debido a que, por lo general, algunos gobiernos regionales no actualizan las estadísticas los fines de semana o las registran parcialmente por la falta de funcionarios procesando los números. Aun así, la media de infecciones en la última semana, impulsada por la rápida propagación de la variante ómicron, se ubicó este domingo en 149.085 diarias, con lo que impuso un récord por sexto día consecutivo. EEUU Los antivacunas de EEUU emulan a Luther King para reclamar "libertad médica" Washington (EFE).- La misma semana en que se celebró en Estados Unidos el Día de Martin Luther King, miles de personas contrarias a los mandatos de vacunas y de llevar mascarillas en EE.UU. emularon al defensor de los derechos de los negros con una gran manifestación este domingo en Washington para reclamar "libertad médica". Provenientes de todos los rincones del país y arengados por las voces más destacadas del mundo antivacunas en EEUU -incluido Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente John F. Kennedy e hijo del senador Robert Kennedy-, los manifestantes se citaron en el céntrico National Mall de la capital estadounidense. Desde el memorial de George Washington marcharon a lado y lado de la piscina reflectante hasta llegar al monumento a Abraham Lincoln, donde tuvieron lugar los parlamentos de los organizadores, muchos de ellos doctores. Ese monumento es el mismo enfrente del cual en 1963 el reverendo Martin Luther King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño" a favor de las libertades de los negros. PROTESTAS Unos 70 detenidos tras protesta en Bruselas contra restricciones covid Bruselas (EFE).- Unas 70 personas fueron detenidas en la manifestación de este domingo en Bruselas contra las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia, en la que según la policía participaron 50.000 personas y medio millón según los organizadores, y que concluyó con disturbios y escenas de violencia en el barrio europeo. Aunque la marcha en sí transcurrió en calma, esta quinta y más concurrida manifestación de las convocadas en los últimos dos meses en Bruselas por los mismos motivos concluyó con disturbios en el parque del Centenario y en calles aledañas, en las que se encuentran los principales edificios de las instituciones europeas. Al final del acto se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, con el resultado de al menos tres agentes y doce manifestantes heridos, aunque no de gravedad, según informó la policía de Bruselas. Los alborotadores vandalizaron algunos edificios y vehículos, lo que obligó a la policía a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos para intentar dispersar al aproximadamente medio centenar de manifestantes que rehusaban abandonar el parque del Cincuentenario. ------------------- MÉXICO PRENSA Matan a periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en enero Tijuana (México) (EFE).- La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California (EE.UU.), y la tercera en todo el país tan solo en enero. De acuerdo a los primeros informes policiales, fue después de las 18.40 de este domingo (00.40 GMT de hoy) cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco, en un vehículo tipo sedán. Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto. Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente. Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena). YEMEN CONFLICTO Los hutíes reivindican ataques con misiles y drones contra EAU y Arabia Saudí Saná/Riad (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este lunes los ataques lanzados durante esta madrugada contra Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como en la provincia de Yizan, en el sur de Arabia Saudí, que dejaron dos heridos. En un discurso televisado, el portavoz del grupo chií, Yahya Sarea, anunció que sus fuerzas aéreas lanzaron una "gran operación militar" en la que atacaron "objetivos sensibles en la capital del enemigo emiratí con un gran número de misiles balísticos" y además de "otros sitios vitales e importantes en Dubái" con drones. El portavoz hutí recomendó a las "empresas extranjeras e inversores en Emiratos Árabes Unidos que se vayan, ya que Emiratos se ha convertido en un país inseguro". Por otro lado, Sarea señaló en su discurso que sus unidades han lanzado también misiles balísticos contra sitios "vitales" en las provincias de Asir y Yizan, en el sur de Arabia Saudí y fronterizos con el Yemen. BURKINA FASO MOTÍN La CEDEAO pide calma y diálogo tras el motín militar en Burkina Faso Lagos (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) pidió "calma" y "diálogo" tras la jornada de tensión que vivió este domingo Burkina Faso, donde se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas. En un comunicado emitido esta medianoche, el presidente de la Comisión de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, manifestó una "gran preocupación" por esos sucesos. "La CEDEAO llama a la calma y muestra su solidaridad con el presidente Roch Kaboré, el Gobierno y el pueblo de Burkina Faso", subrayó la nota, fechada en Abuya (Nigeria), donde está la sede de este bloque regional de quince países. Brou urgió también "a los militares a que adopten una postura republicana y favorezcan el diálogo con las autoridades". El comunicado se publicó después de que el Gobierno burkinés impusiera este domingo un toque de queda nocturno tras el motín. ITALIA PRESIDENCIA Comienza sin acuerdos la elección del Jefe de Estado italiano Roma (EFE).- Los parlamentarios italianos comienzan hoy a votar el sucesor de Sergio Mattarella como presidente de la República, la que será una batalla que puede tener repercusiones en el Gobierno y a la que las fuerzas políticas llegan sin acuerdos, por lo que se espera que la papeleta blanca domine al menos durante las tres primeras jornadas. Tras la marcha atrás de Silvio Berlusconi que se había autoproclamado como candidato, algo inédito en la elección del jefe de Estado, los 629 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales convocados votarán casi seguramente hoy en blanco ante la falta de indicaciones por parte de sus partidos y en las primeras cuatro votaciones cuando se necesitan los tres cuartos del Parlamento para elegir al jefe de Estado. Durante la mañana de hoy continuarán las reuniones en busca de un nombre que pueda aglutinar consensos pero en silencio para no "quemar" al posible candidato y sólo el jueves, cuando el "quorum" se reducirá a la mayoría absoluta, las formaciones desvelarán sus cartas. R.UNIDO GOBIERNO Johnson ordena investigar la denuncia de islamofobia que hizo una diputada Londres (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido abrir una investigación sobre islamofobia después de que la diputada conservadora Nusrat Ghani revelase que fue retirada del Gobierno por ser musulmana, informó este lunes el Ejecutivo. Según indicó una portavoz de la residencia oficial de Downing Street, Johnson ha pedido a los funcionarios del Gobierno que "establezcan" lo sucedido con el caso de Ghani, que fue secretaria de Estado de Transporte hasta febrero de 2020. "Cuando en su día se hicieron estas afirmaciones, el primer ministro le recomendó a ella que hiciera una queja formal al CCHQ (sede de las campañas del Partido Conservador). Ella no aceptó esta oferta", indicó la portavoz del 10 de Downing Street. Según reveló Ghani el domingo, un encargado de la disciplina parlamentaria del partido le dijo que algunos colegas se sentían incómodos porque ella era musulmana. La parlamentaria, que denunció fue retirada en un reajuste del Gobierno en febrero de 2020, admitió que en su día decidió no decir nada sobre esta situación después de recibir la advertencia de que su carrera y reputación quedarían "destruidas" si hablaba de ello. YIHADISTAS SIRIA Kurdos controlan cárcel del EI en Siria tras 4 días de choques y 200 muertos El Cairo (EFE).- Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, lograron controlar tras cuatro días de choques una cárcel para yihadistas del Estado Islámico (EI) en el noreste de Siria, donde se produjeron dos motines que se saldaron con más de 200 muertos, en la considerada mayor operación del grupo en el país desde 2019. "Ahora la situación está bajo el control de nuestras fuerzas, que han iniciado una depuración masiva", anunciaron las FSD en un comunicado en el que aseguraron que habían desplegado a unos 10.000 efectivos para recuperar la prisión de Geweran, situada en la ciudad de Al Hasaka. La fuente aseguró que desde que tuvo lugar un primer motín, el pasado jueves, han muerto en los enfrentamientos 27 de sus combatientes y más de 175 miembros del EI. De estos, al menos 15 eran presos que intentaron huir y más de 160 pertenecían a los alrededor de 200 yihadistas que atacaron la prisión desde el exterior para apoyar a los internos, se apunta en la nota. PARÍS MODA Muere el diseñador Thierry Mugler a los 73 años París (EFE).- El diseñador francés Manfred Thierry Mugler, creador icónico de las dos últimas décadas del siglo XX, ha fallecido inesperadamente a los 73 años, según hizo saber su marca homónima en redes sociales durante la pasada madrugada. "Con una profunda tristeza, la Casa Mugler anuncia la muerte del señor Manfred Thierry Mugler. Un visionario cuya imaginación como costurero, perfumista y creador de imágenes dio poder a la gente en todo el mundo para ser más atrevidos y soñar más cada día", escribió la marca junto a una foto del diseñador en su juventud. El agente del diseñador precisó al diario Le Monde que la muerte se debió a causas naturales, y que Mugler tenía aún proyectos y colaboraciones en marcha, algunos de los cuales iban a ser anunciados a principios de esta semana. Mugler fue un pionero en el diseño y marcó la moda con sus creaciones teatrales, sus monos robóticos y sus arriesgados vestidos, que parecían recrear un estilo de ciencia ficción, ambición que plasmó en el teatro donde tuvo varios escarceos. EFE int/ah