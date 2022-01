Llega a Baréin un disidente extraditado por Serbia pese al fallo del TEDH

Manama, 24 ene (EFE).- Un destacado disidente bareiní, que fue condenado 'in absentia' a tres cadenas perpetuas en su país, llegó hoy a Baréin después de que Serbia lo extraditara tras recibir una notificación de Interpol y a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declarara en contra de su entrega. El Ministerio de Interior bareiní informó en un comunicado de que Ahmed Jaafar Mohamed Ali, de 49 años, fue "recuperado" con la "cooperación y coordinación entre los estados miembros de la Interpol". Según la nota, Jaafar fue condenado 'in absentia' a tres cadenas perpetuas y a otra pena de diez años de prisión por casos de "terrorismo, fabricación y tenencia de artefactos explosivos y homicidio premeditado durante el periodo de 2012 hasta 2015". Asimismo, apuntó que el disidente fue detenido por la Interpol y que fue finalmente devuelto a Baréin tras obtener la aprobación de "uno de los países amigos", sin mencionar cuál. Anteriormente, la ONG Instituto para los Derechos y Democracia de Baréin (BIRD) denunció en un comunicado que fue Serbia quien extraditó a Jaafar a primera hora del lunes, en lo que calificó de "una escandalosa violación" de un fallo del TEDH, que prohibía tal medida a la espera de obtener más información sobre el caso. Según BIRD, el TEDH prohibió la extradición del disidente hasta el 25 de febrero próximo para prevenir "posibles riesgos de tortura y/o malos tratos a los que se enfrentaría" en caso de ser retornado a Baréin. La ONG recordó que Jaafar fue condenado a cadena perpetua in absentia en 2015 junto con dos hombres que fueron posteriormente ejecutados en 2017, y que se le acusa de asesinar a un policía de Emiratos Árabes Unidos. El disidente participó en las protestas prodemocracia que se desataron en Baréin en 2011, al calor de la llamada Primavera Árabe, y en las que "resultó gravemente herido" durante un ataque de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Baréin ha llevado a cabo una dura campaña de represión de todas las voces disidentes desde aquel intento de revuelta durante la Primavera Árabe, liderada por la mayoría chií del pequeño reino gobernado con puño de hierro por una monarquía suní. EFE bar-cgs/fpa