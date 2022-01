Líderes bálticos valoran favorablemente envío de tropas estadounidenses

Riga (Letonia), 24 ene (EFE).- Los líderes bálticos valoran positivamente las informaciones de que Estados Unidos se plantea desplegar a varios miles de efectivos y enviar aviones y buques de guerra en los países aliados de la OTAN en el Báltico y Europa Oriental. "Estamos alcanzando el punto en el que tiene que haber medidas defensivas adecuadas de la OTAN ante los continuos preparativos militares de Rusia y Bielorrusia en Europa," manifestó en Twitter el ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkevics. "Es el momento de incrementar la presencia de las fuerzas aliadas en el flanco oriental de la Alianza, como medida defensiva a la par que disuasoria," agregó. El presidente de la comisión de Exteriores del Saeima o Parlamento letón, Rihard Kols, subrayó que la "escalada militar" por parte de Rusia y Bielorrusia ha llegado a un punto en el que es necesaria "una reacción clara y decidida de la OTAN". Según explicó a Efe, para ello es necesario incrementar la presencia de fuerzas aliadas en el flanco oriental de la alianza transatlántica. Kols comparó los intentos del presidente ruso, Vladímir Putin, por hacer retroceder a la OTAN en el Báltico con las tácticas de negociación del Kremlin durante la época soviética. Así, equiparó la "exigencia absurda y cínica" de Moscú de que la OTAN regrese a sus fronteras anteriores a 1997, cuando Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la alianza, con la táctica del ministro de Exteriores soviético Andréi Gromyko, que pedía una concesión máxima y no cedía ni un centímetro. Por su parte, el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anušauskas, dio a entender este lunes en declaraciones a los medios locales que el despliegue de tropas estadounidenses está en preparación. "Está en discusión la creación de capacidades adicionales, todo lo relativo a la estructura de la OTAN está en fase de planificación y hay ciertos planes y tiempos de respuesta para Lituania también," afirmó el ministro de la más meridional de las naciones bálticas. El Ministro de Exteriores del mismo país, Gabrielius Landsbergis, señaló en declaraciones a la prensa en Bruselas que su Gobierno está convencido de que "una guerra real es una posibilidad probable" y agregó que Rusia debería enfrentarse a "sanciones insoportables" en el caso de atacar Ucrania. También se pronunciaron en sentido similar representantes del Gobierno de Estonia, el más norteño de los tres países bálticos, entre ellos la primera ministra, Kaja Kallas, que afirmó en una entrevista al diario "Financial Times" que la OTAN debería reforzar su flanco oriental en Estonia, Lituania y Letonia tanto si Rusia invade Ucrania como si no lo hace. "La mayor medida disuasoria es tener amigos grandes. Si te acosan en la escuela, el matón no te acosa si tienes amigos fuertes y grandes, y con la disuasión pasa lo mismo," declaró Kallas, y agregó que "una bandera estadounidense es la mejor medida disuasoria contra Rusia". También el presidente de la comisión de Exteriores del Parlamento estonio, Marko Mihkelson, insistió en declaraciones a Efe en que la mejor manera de proteger la región y garantizar su estabilidad es recurrir a las medidas disuasorias. "Llevamos mucho tiempo pidiendo que se refuerce la presencia aliada en Estonia y en los otros países bálticos. Ojalá veamos ahora decisiones rápidas por parte de los americanos y de nuestros restantes aliados," señaló. EFE jkz/cph/si