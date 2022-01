Lasso presenta una nueva ley sobre el uso de la fuerza para combatir el crimen

Quito, 24 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entrega este martes al Parlamento un proyecto de ley que regulará el uso progresivo de la fuerza y ofrecerá defensa jurídica a policías investigados tras el incremento de la delincuencia en el último año. "Este proyecto de ley tiene un conjunto de normas alrededor de cinco ejes para lograr modificar aquellas específicas que se refieren a que la acción policial y la investigación de carácter policial se puedan desarrollar de la manera más rápida posible", manifestó este lunes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Se refería al anuncio hecho en la víspera por el mandatario ecuatoriano en Guayaquil, municipio que junto a Durán y Samborondón, en la conocida como Zona 8, han registrado al menos 77 asesinatos en lo que va de mes, una veintena en la última semana, según medios locales. OBJETIVO REFORZAR SEGURIDAD CIUDADANA Lasso presentará a la Asamblea Nacional una legislación que regule el uso de la fuerza, además de proponer reformas a cuerpos legales para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Entre las medidas anunciadas figuran una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado con una modificación de los supuestos para el uso progresivo de la fuerza, y que los policías y militares cuenten con el patrocinio legal del Estado cuando sean investigados o enjuiciados. El proyecto también incluirá la promoción de reformas penales para que las investigaciones sean, según Lasso, "más diligentes en casos donde el sospechoso es un policía o un militar en cumplimiento de sus funciones". Bajo esta misma perspectiva, el Ejecutivo busca facilitar el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que, en particular estas últimas, cuenten con protocolos de participación e intervención sin que sea necesaria la declaración legal del estado de excepción. CONTEXTO DE VIOLENCIA La presentación del proyecto, preparado desde hace meses, se da un contexto en el que un agente policial murió la semana pasada durante un asalto en Guayaquil, y otro fue condenado a más de tres años de cárcel en Riobamba (centro) por matar a dos delincuentes en circunstancias parecidas. El debate que ambos casos han originado ha dado alas al proyecto de Lasso, que plantea además incluir en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) la creación del delito de terrorismo para actuaciones cometidas en centros de privación de libertad. En 2021, más de 300 reos fueron asesinados en una serie de choques entre bandas dentro de las prisiones que el Gobierno atribuye a la competencia por el mercado del narcotráfico y los homicidios en las calles se duplicaron. Este domingo, el mandatario ecuatoriano sustituyó a la jefa de la policía Tannya Varela, quien se había convertido en la primera mujer en dirigir la institución policial. Entre otros cambios legales propuestos está también el de combatir el hacinamiento en las cárceles y fortalecer la gestión en los centros de privación de libertad. Y que no sea necesario que un juez notifique al sospechoso cuando la Fiscalía pida su detención con fines de investigación, a fin de reducir el riesgo de fuga. USO PROGRESIVO DE LA FUERZA En relación al uso de la fuerza, el Legislativo analiza desde el año pasado algunas propuestas que contemplan cómo deben actuar las fuerzas de seguridad, incluso agentes en el ámbito de la seguridad privada, en situaciones de disuasión y alerta ante posibles delitos que atenten contra la ciudadanía. Este tipo de debates se incrementó a raíz de la actuación de las fuerzas del orden y efectivos militares durante las protestas de octubre de 2019 en Ecuador, cuestionada por un informe emitido por la Defensoría del Pueblo en 2021 y organismos internacionales. Sobre las propuestas que debate el Parlamento, la ministra de Gobierno pidió hoy "ayuda" a la Comisión legislativa para desatascar el cuello de botella que impide su aprobación y que la Policía Nacional pueda contar "con las herramientas indispensables para enfrentar la delincuencia organizada". Lamentó asimismo que "en este momento no las tenemos y están muchas de ellas en los proyectos de ley que están sometidos a consideración de la Asamblea Nacional". Vela avanzó que en el proyecto que presentará el presidente a consideración de la Cámara, se introducirán algunos temas específicos que figuran dentro de algunos proyectos legislativos, pero que otras disposiciones son inéditas.