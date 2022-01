La OMS entrevé un posible fin de la fase aguda de la pandemia

CentralLa OMS entrevé un posible fin de la fase aguda de la pandemiaParís, 24 Ene 2022 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el lunes que el fin de la fase aguda de la pandemia quizá llegue este año, aunque el covid-19 provoca actualmente una muerte en el mundo cada doce segundos."Podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al covid-19 como urgencia sanitaria mundial", el nivel de alerta más elevado de la OMS, declaró su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Para lograrlo, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, explicó en la apertura del comité ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana en Ginebra.Sin embargo, en África, el 85% de la población ha recibido únicamente una dosis de la vacuna, subrayó.Además, advirtió que es "peligroso suponer que (la variante muy contagiosa) ómicron será la última variante", porque las condiciones son "ideales" en el mundo para que otras variantes surjan, incluso otras más transmisibles y virulentas.El domingo, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, consideró que en la región podría perfilarse una salida de la pandemia de covid-19 dos años después de que la enfermedad fuese detectada por primera vez en el continente, aunque pidió prudencia ante sus declaraciones, dada la versatilidad del virus.La OMS estima que ómicron podría haber contagiado al 60% de la población europea antes de marzo. - Pase de vacunación en Francia - En un comunicado publicado este lunes, Kluge subrayó que "ómicron está suplantando a delta a una velocidad sin precedentes" en Europa. "Menos de dos meses después de que fuera descubierta en Sudáfrica, [esa variante] representa ya el 31,8% de los casos en la región europea, frente al 15% de la semana anterior", añadió.En Francia, que presenta la tasa de incidencia más alta de Europa -a parte de los microestados-, el pase de vacunación entró en vigor este lunes y se traduce en un endurecimiento de las normas para las personas que no se hayan vacunado contra el covid, algo que generó fuerte polémica en el país.A partir de ahora, los mayores de 16 años deberán justificar que tienen la pauta de vacunación completa contra el covid-19 para poder entrar en restaurantes, bares, ferias y otros centros de ocio o para utilizar el transporte público interregional. Hasta ahora, los no vacunados podían presentar un test negativo reciente al covid-19, pero esto ya solo servirá para acceder a los establecimientos sanitarios. - Burbuja sanitaria - En China, el confinamiento generalizado de la ciudad de Xi'an (norte) fue levantado este lunes, dijeron las autoridades, que informaron además de que detectaron 72 casos de covid-19 entre los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín (del 4 al 20 de febrero).Los 13 millones de habitantes de la antigua ciudad imperial habían sido confinados en sus casas el 22 de diciembre, tras el descubrimiento de un foco que infectó a más de 2.100 personas.Y aunque el número oficial de casos sigue siendo mínimo en China, en comparación con el resto del mundo, las autoridades reaccionan al menor indicio de repunte epidémico.En la capital, este lunes se dio cuenta de seis nuevos casos, de un total nacional de 18, a los que se añaden 39 importados. Para limitar los riesgos de contagio, los atletas y otros participantes de los Juegos deben permanecer dentro de una burbuja sanitaria. - "Extraño a la maestra" - Desde hace dos años, la pandemia y las restricciones que ha comportado han modificado los hábitos de la sociedad en todo el planeta, afectando prácticamente a todos los ámbitos, incluido el de la enseñanza, con el cierre de centros y el refuerzo de las clases a distancia.Unos dispositivos que han tenido mayor o menor éxito dependiendo de la región y que, en algunos casos, han incrementado el fracaso escolar y han tenido repercusiones psicológicas en los estudiantes."Extraño mucho convivir con mis amigas, sentarme junto a ellas, a la maestra también la extraño mucho (...) Esta pandemia nos cambió, pero nos tenemos que seguir cuidando", declaró a la AFP la mexicana Elena Delgado, de 9 años, que tiene que estudiar desde casa a causa del repunte de casos provocado por la variante ómicron en Ciudad de México.En México, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI) muestran que en el ciclo escolar 2020-2021, 5,2 millones de estudiantes entre 3 y 29 años abandonaron la educación básica y superior a causa del covid-19 o por motivos económicos.kd-eva-lg-apo/dlm/oaa/sg/jvb/mb -------------------------------------------------------------