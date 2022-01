La Fiscalía ruandesa pide de nuevo cadena perpetua contra Paul Rusesabagina

Kigali, 24 ene (EFE).- La Fiscalía ruandesa pidió hoy de nuevo cadena perpetua para Paul Rusesabagina, exgerente del establecimiento que inspiró el filme "Hotel Ruanda" (2004) sobre el genocidio de 1994, después de que la justicia admitiera su recurso de apelación la semana pasada. Las audiencias comenzaron hoy a pesar de que Rusesabagina y su familia se negaran a participar en ellas. Según la Fiscalía, el Tribunal Superior de Delitos Internacionales y Transfronterizos de Kigali no tuvo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por Rusesabagina cuando lo condenó a 25 años de cárcel por delitos relacionados con terrorismo el pasado 20 de septiembre. Tras un juicio de siete meses cuya imparcialidad fue cuestionada por su familia y organizaciones proderechos humanos, los jueces declararon entonces culpable al exgerente de varios delitos relacionados con terrorismo por liderar el Frente de Liberación Nacional (FLN), brazo armado de su partido, el Movimiento de Ruanda por el Cambio Democrático (MRCD), pero no impusieron la pena de cadena perpetua que había pedido el Ministerio Público. Rusesabagina, de 67 años y con nacionalidad belga y residencia permanente estadounidense, había estado detenido en Ruanda desde agosto de 2020, después de que un avión que debió haberlo llevado a la vecina Burundi aterrizase en Kigali. Aunque el Gobierno ruandés sostiene que su arresto fue legal, la familia y sus abogados denunciaron que el exgerente fue "secuestrado, desaparecido y sometido a una entrega extraordinaria de Dubái a Ruanda. "Aunque admitió algunos delitos durante las primeras etapas del caso (...) luego se retractó de sus declaraciones, se negó a reconocer la competencia del tribunal y boicoteó el juicio antes de explicar su rol en los crímenes", dijo hoy al Tribunal de Apelaciones de Kigali la principal fiscal en el caso, Habyarimana Angelique. La Fiscalía también argumentó que el hecho de que sea la primera vez que delinque no debería ser un atenuante dada la gravedad de sus cargos. "Rusesabagina no está arrepentido en absoluto, sus acciones provocaron la muerte de personas, la pérdida de propiedades y lesiones contra personas entre otros" subrayó Angelique. La Fiscalía apeló el veredicto en octubre al considerar poco severas algunas de las penas impuestas contra el exgerente y sus coacusados en el juicio, 14 de los cuales han recurrido a su vez las sentencias contra ellos alegando que eran demasiado duras a pesar de haber colaborado en el proceso. Rusesabagina es conocido mundialmente por haber sido gerente del Hotel de las Mil Colinas de Kigali, que albergó a más de mil tutsis y hutus moderados para salvarlos de su muerte durante el genocidio de 1994, unos hechos que inspiraron la película "Hotel Ruanda" (2004, Terry George). Más tarde, el exgerente se convirtió en un opositor muy crítico del presidente Paul Kagame, que gobierna Ruanda con puño de hierro desde el año 2000. En un vídeo difundido en YouTube en 2018, Rusesabagina dijo que "el pueblo de Ruanda no puede soportar más la crueldad y los malos tratos" y pidió "apoyo incondicional" para el FLN el objetivo de "lograr un cambio en el país, algo que aún no hemos conseguido con medios políticos". En julio de 2018, cinco meses antes de la publicación de este vídeo, el portavoz del MRCD -Callixte Nsabimana Sankara- anunció que su partido ya había empezado a luchar para derrocar al presidente Kagame y atribuyó a su brazo armado la muerte de dos civiles en el suroeste de Ruanda. El genocidio empezó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato el día anterior de los presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana (hutu), y Burundi, Cyprien Ntaryamira (hutu), cuando el avión en el que viajaban fue derribado sobre Kigali. La violencia causó la muerte de unos 800.000 tutsis y hutus moderados en unos cien días, una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente. EFE cn/lbg/fpa