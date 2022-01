Uagadugú, 24 ene (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó hoy la "tentativa de golpe de Estado" que aparentemente tiene lugar en Burkina Faso, después de que este domingo se registraran disparos en varios cuarteles militares en su supuesto motín. "La CEDEAO condena este acto de extrema gravedad que no puede ser tolerado", indicó el organismo en un comunicado en el que expresó su "gran preocupación". Igualmente, responsabilizó a los militares de la integridad física del presidente burkinés, Roch Kaboré, y les solicitó volver a los cuarteles manteniendo "una postura republicana" y privilegiando "el diálogo con las autoridades para resolver los problemas". El comunicado de la CEDEAO, bloque regional de quince países, se publicó en un momento de gran incertidumbre en Burkina Faso, después de que fuentes castrenses confirmaran esta mañana la detención del presidente por parte de militares sublevados. No obstante, según indicaron fuentes de la Gendarmería a los medios locales Radio Oméga y Burkina24, el presidente "está aislado" y protegido por la Gendarmería. Igualmente, indicaron que se encontraría en el campo de Paspanga de la Gendarmería en Uagadugú, la capital del país, que ha reforzado su dispositivo de seguridad y está siendo sobrevolado por helicópteros. Este domingo, Burkina Faso vivió una situación tensa tras escucharse disparos desde la madrugada en varios cuarteles militares de la capital y otras localidades del país (Ouahigouya y Kaya). El Gobierno desmintió que se tratara de un intento de golpe de Estado y declaró un toque de queda nocturno y el cierre de las escuelas los días 24 y 25 de enero para "preservar la seguridad de los alumnos". Si bien las razones de los disparos no se confirmaron oficialmente, medios locales indicaron que se trató de un motín para exigir mejoras al Gobierno, entre ellas más medios para luchar contra el terrorismo yihadista (del que habitualmente son blanco las tropas burkinesas), y la dimisión de altos cargos militares y de inteligencia. A la situación del domingo le precedió el sábado una jornada de manifestaciones no autorizadas, convocadas por grupos de la sociedad civil para expresar el gran descontento social por la inseguridad generada por la violencia yihadista y solicitar la dimisión de Kaboré. Burkina Faso sufre el yihadismo desde 2015 y los ataques se atribuyen a grupos aliados tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico y han provocado, especialmente en la región norteña del Sahel, más de 1,5 millones de desplazados internos, según datos el Gobierno burkinés. EFE tcs-mrgz/pa/si