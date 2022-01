Redacción deportes, 24 ene (EFE).- La caída del viento en el estuario del Río de la Plata ha frenado el avance hacia el sur del 'Use It Again' cuando está 160 millas (300 km) al este de las costas de Montevideo y cumple el vigésimo día de navegación en su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste. El viento del sureste, de 6-7 nudos de intensidad, se mantiene desde el domingo y el trimarán de Álex Pella y Romain Pilliard solo ha recorrido 165 millas (310 km) en las últimas 24 horas. Ambos tripulantes aprovechan la calma para poner a punto el barco para el cruce del Cabo de Hornos, que les espera unas 1.200 millas (2.224 km) más al sur. Álex y Romain están revisando a fondo el trimarán y han encontrado algunos problemas técnicos menores. "Ayer descubrimos un problema con la driza del 'gennaker' (la vela de proa) y nos pusimos a trabajar de inmediato. Deberíamos poder completar la reparación durante el día de hoy, ya que las condiciones climáticas seguirán tranquilas durante las próximas horas", explicó Pella. "Esto ha hecho que hoy haya subido al mástil, ¡a poco más de 30 metros sobre el nivel del mar! y arreglar algunos desperfectos", añadió. Pilliard señaló que "en el fin de semana la driza del 'gennaker' estuvo a punto de romperse, afortunadamente fue más temor que daño. Hubo torceduras entre las drizas en el mástil y esto creó un desgaste anormal". "Lo hemos arreglado, pero ahora tenemos que encontrar una fijación en el tope del mástil para que esto no vuelva a suceder y afrontar con tranquilidad para el resto del recorrido", agregó. Todas las preocupaciones son pocas porque a unas 700 millas (1.260 km) al sur está entrando una primera borrasca con vientos de 20 nudos (38 km/h) y tras ella llegará, alrededor de las islas Malvinas, una nueva área de bajas presiones desde el este, con vientos de componente oeste-suroeste de 25 a 30 nudos (48 a 58 km/h). EFE 1010560 srb/ism