Kiev, 24 ene (EFE).- Ucrania consideró hoy una medida "prematura y de "excesiva cautela" la decisión de EEUU de ordenar la salida del país de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizar la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia. En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EEUU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. "Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela", señaló el portavoz. La diplomacia ucraniana afirma que "no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente", porque "la amenaza de nuevas oleadas de agresión rusa se ha mantenido de forma constante desde 2014, y la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera estatal comenzó en abril del año pasado". El Gobierno de Ucrania indica además que la decisión del Departamento de Estado "no significa que todos los empleados de la embajada de EEUU abandonen ahora Ucrania". "La embajada seguirá funcionando plenamente. A los miembros de la misión diplomática se les dio la oportunidad de irse si así lo deseaban. Sin embargo, su salida no es obligatoria", recalca el portavoz de Exteriores. Nikolenko instó además a "estar tranquilos" ante las recomendaciones de que los ciudadanos estadounidenses registren sus planes de viaje en el sitio web del Departamento de Estado. El Ministerio de Exteriores de Ucrania también recomienda que los ucranianos que viajen al extranjero se registren en un sistema similar y es "una práctica internacional normal", añadió. El portavoz recalcó que, actualmente, Rusia "está haciendo esfuerzos activos para desestabilizar la situación interna en Ucrania" y "se está difundiendo una gran cantidad de información errónea, manipulación y falsificaciones en los medios de comunicación ucranianos e internacionales para sembrar el pánico entre los ucranianos y los extranjeros, intimidar a las empresas y socavar la estabilidad económica y financiera de nuestro Estado". "En esta situación, es importante evaluar con seriedad los riesgos y mantener la calma", urgió. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, y toda la diplomacia ucraniana, insistió, "están ahora consolidando el gran apoyo sin precedentes a Ucrania por parte de socios internacionales para disuadir a Rusia de sus acciones agresivas y garantizar la seguridad de los ciudadanos ucranianos y el Estado". Kiev está particularmente agradecida al Gobierno de EEUU "por su postura diplomática proactiva y por fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania, incluido el suministro de armas y equipos de última generación", señala asimismo el portavoz . EEUU también recomendó a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensión actual con Ucrania, justo después de haber hecho la misma recomendación para ese país y de ordenar que lo abandonen las familias de su personal diplomático.