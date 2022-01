Madrid, 24 ene (EFE).- El portero colombiano Iván Arboleda, perteneciente al Rayo Vallecano español, se encuentra a la espera de resolver en los próximos días su cesión al Newell's Old Boys argentino, una operación que se encuentra "muy avanzada", según informaron este lunes a EFE fuentes del club madrileño. Arboleda, sin oportunidades en el Rayo, busca minutos y por eso ve bien su salida del equipo español al ser consciente de que es el tercer guardameta en el orden de prioridades de su técnico, Andoni Iraola, y que de seguir así podría concluir la temporada inédito. De confirmarse su marcha, el paso de Arboleda por el Rayo habrá sido fugaz. Desde su llegada al club en septiembre de 2021 no ha jugado ningún partido oficial y solo ha sido convocado en once ocasiones para ocupar una plaza en el banquillo sin jugar, siempre a la sombra del macedonio Stole Dimitrievski y el francés Luca Zidane. Antes de su fichaje por el Rayo, Arboleda, de 25 años, jugó en el Banfield argentino entre 2015 y 2021. La idea del Rayo es mantenerse hasta final de temporada con Dimitrievski y Luca Zidane y, por si hiciera falta, tirar como tercer portero con Adrián Quintela o Carlos Pantoja, refuerzo del filial procedente del CD Marchamalo. EFE 1011041 drl/og