HRW pide a Congreso guatemalteco que rechace proyecto contra colectivo trans

Nueva York, 24 ene (EFE).- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió este lunes a los diputados guatemaltecos que rechacen la iniciativa de ley 5940 que "estigmatiza a las personas transgénero como un colectivo que corrompe y perjudica la niñez". Según explica la ONG en un comunicado, dicha iniciativa de ley, impulsada por un grupo de legisladores, justifica la supuesta necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de "trastornos de la identidad de género". "La iniciativa 5940 no tiene fundamento científico (...) Los legisladores deberían promover la tolerancia, en vez de degradar a una minoría vulnerable, considerando los altos niveles de violencia contra las personas trans que se observan en Guatemala", aseguró el investigador sobre derechos de personas LGBTI+ de HRW, Cristian González Cabrera. HRW explica que los 21 diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología dieron luz verde por unanimidad al proyecto el pasado diciembre. Ahora, la iniciativa será tratada por el pleno del Congreso, antes de ser votada. La ONG subraya que "la nueva clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigencia en enero de 2022, elimina el 'transexualismo' y el 'trastorno de identidad de género' como 'trastornos mentales'". Además, insiste en que el derecho internacional establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación sexual integral. Entre otras cuestiones, la iniciativa 5940 obligaría a los medios de comunicación a clasificar todos los materiales relacionados con la identidad de género como no aptos para menores, una medida que para HRW "no solo denigra a las personas transgénero, sino que además podría violar el derecho de la libertad de expresión". Para González, los legisladores, en lugar de "infundir pánico moral demonizando a las personas LGBT, deberían aprobar leyes contra la discriminación y contra el odio orientadas a contrarrestar la violencia generalizada". Asimismo, instó a los diputados a reivindicar "el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación integral en sexualidad, que puede proteger la salud, promover la tolerancia y ayudar a prevenir la violencia de género, incluso contra minorías de género y sexuales". EFE jfu/fjo/lll