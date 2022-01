Guatemala podrá identificar variantes de la covid-19 tras donación de equipo

Ciudad de Guatemala, 24 ene (EFE).- Guatemala podrá identificar a partir de la próxima semana las distintas variantes del SARS-CoV-2 tras la donación de equipo tecnológico por parte de Estados Unidos, por lo que ya no enviará muestras a Panamá y Costa Rica, informaron este lunes fuentes oficiales. El director del Laboratorio Nacional de Salud (LNS), César Conde, explicó en rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que el 31 de enero la entidad comienza con esta "secuenciación" de los casos positivos para confirmar de qué variante se trata. Conde agregó que esta semana se instalarán los equipos que fueron donados por Estados Unidos y COMISCA (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica) para hacer esos análisis y tener informes periódicos sobre la evolución de la pandemia en Guatemala. La variante ómicron está presente en la nación que preside Alejandro Giammattei desde diciembre y ha generado un aumento de casos en enero, según precisó el Ministerio de Salud el 9 de enero. Para confirmar la presencia de ómicron, Guatemala envió diversas pruebas recolectadas en diciembre a Panamá, para su análisis, ya que la cartera sanitaria no contaba con la tecnología necesaria para llevar a cabo la detección específica de variantes. Conde recordó que ómicron fue declarada variante de "preocupación" desde el 24 de noviembre cuando fue detectada en Sudáfrica porque es "altamente mutante" y produce brotes masivos. "Es muy contagiosa, igual que el sarampión", acotó Conde, y explicó que en personas que ya están vacunadas y que se contagian les producen cuadros leves, pero en los que no están inmunizados y padecen enfermedades crónicas, la situación es más grave. En las instalaciones del LNS, en la capital guatemalteca, se hará ahora esta "secuenciación" y con ello el país hará informes más rápidos y se ahorrará entre 5 y 7 días para confirmar la variante que afecta a la población, aseguró el funcionario. Hasta la última actualización el domingo, en Guatemala la pandemia de la covid-19 había provocado en el país 16.268 muertes y 669.830 contagios confirmados. EFE oro/jcm/cfa