Goldman anunciará cambios directivos en unidad de US$1,7B

David Solomon

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. ascenderá a Luke Sarsfield a codirector de su negocio de gestión de activos, como parte de una serie de cambios en la unidad de US$1,7 billones.

El director ejecutivo, David Salomon, dará a conocer una serie de cambios de liderazgo en la división de gestión de activos, según personas con conocimiento del tema. Los movimientos representan la mayor reorganización de la unidad desde que la empresa con sede en Nueva York fusionó su brazo de gestión de inversiones con su banco comercial en una operación combinada en 2020.

El ascenso de Sarsfield, de 48 años, lo deja junto a Julian Salisbury y pone fin a una anomalía en una de las unidades clave de la empresa. Salisbury, contador británico convertido en inversionista, fue el único responsable del negocio durante gran parte del último año. El hecho es algo inusual en Goldman Sachs, que por lo general asigna al menos a dos ejecutivos la tarea de dirigir las operaciones más lucrativas de la empresa.

Los otros cambios incluyen el nombramiento de nuevos líderes para su negocio de inversiones alternativas, así como para el grupo de inversión pública, y la creación de nuevas funciones de ventas clave con un mandato ampliado en toda la división.

Goldman Sachs reestructuró sus líneas de negocio en 2020, y la unidad combinada de gestión de inversiones y banca comercial obtuvo casi US$15.000 millones en ingresos el año pasado. Durante varios meses, la firma dejó vacante el puesto junto a Salisbury después de que el codirector anterior Eric Lane anunciara su partida en marzo.

El grupo de gestión de activos es de vital importancia para Goldman, ya que el año pasado generó más ingresos y rentabilidad que incluso su alardeado grupo de banca de inversión.

Sarsfield pasó cerca de 20 años como negociador, incluyendo varios cargos de liderazgo en ese grupo, antes de ser elegido para administrar las ventas de gestión de activos en 2019. En ese puesto, era responsable de cultivar los vínculos con los clientes institucionales y minoristas de la empresa.

Ashish Shah ahora liderará el brazo de inversión pública, el negocio que incluye los fondos de inversión propios del banco para que una serie de clientes inviertan dinero en los mercados de renta fija y variable.

Shah, una figura de voz suave en los mercados de crédito, llegó a Goldman desde AllianceBernstein Holding LP en 2018, y su nuevo rol marca uno de los puestos más destacadas en la firma para un traslado reciente desde un competidor.

El banco planea entregar las riendas de su negocio de alternativas a Mike Koester y Greg Olafson. El dúo liderará una unidad que es efectivamente una mini Blackstone Inc. dentro de Goldman y un área de especial interés bajo Solomon. La empresa está tratando de obtener más capital externo y reducir la inversión de su propio balance.

La voluntad de Goldman de usar su balance en las inversiones también ha sido la fuente de las enormes ganancias del negocio en los años de auge, pero es vista con más escepticismo por los accionistas que han favorecido los negocios que son menos volátiles y ofrecen ingresos recurrentes que son más consistentes.

